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Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δεσμεύτηκε να χτυπήσει σκληρά το Ιράν την Τετάρτη, αφού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είπαν πως αναχαίτισαν βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν εκτοξευτεί από το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με συνέντευξή του στο Fox News.

Στο μεταξύ, ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία επιτέθηκαν από κοινού σε υποστηριζόμενες από το Ιράν ένοπλες ομάδες στο Ιράκ, στις πρώτες αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή από την προηγούμενη εβδομάδα, που ο Τραμπ έπαυσε τους βομβαρδισμούς.

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Το Ιράν είπε ότι άνοιξε πυρ κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία και πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δεσμεύεται για αντίποινα κατά του Ιράν, που νωρίτερα είχε αναφέρει ότι αμερικανικό όπλο χτύπησε την πόλη Πιρανσάρ, στο βορειοδυτικό του τμήμα, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ.

«Θα τους χτυπήσουμε σκληρά» είπε ο Τραμπ στο Fox News, προσθέτοντας, ωστόσο, πως υπήρχε πιθανότητα για μελλοντικές συνομιλίες: «Θα τους αφήσουμε να συνεχίσουν να μιλάνε».

Η Τεχεράνη προηγουμένως είχε απορρίψει πρόταση του Ομάν για από κοινού διαχείριση των Στενών. Με την αναζωπύρωση των συγκρούσεων και χωρίς να διαφαίνεται τέλος στον πόλεμο που άρχισε τον Φεβρουάριο, οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν για πρώτη φορά από την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης του Ιράκ, υποστηριζόμενες από το Ιράν παραστρατιωτικές δυνάμεις που είχαν ενταχθεί στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας, είπαν πως τουλάχιστον 20 άτομα σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν στις επιθέσεις από τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία με στόχο βάσεις τους ανά το Ιράκ. Η Ουάσινγκτον και το Ριάντ είπαν πως χτύπησαν από κοινού ένοπλες οργανώσεις στο Ιράκ, ως αντίποινα σε επιθέσεις με drones κατά σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων που είχαν εξαπολυθεί από ιρακινό έδαφος.

Με πληροφορίες από Reuters