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Πρόταση στο Ιράν για «κοινό περιφερειακό μηχανισμό» για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, με εθελοντικές χρεώσεις, πρότεινε στο Ιράν το Ομάν, σύμφωνα με πηγή του Reuters.

Στο πλαίσιο της πρότασης αυτής, που έχει στήριξη στην περιφέρεια, το Ιράν δεν θα ασκεί μόνο του έλεγχο στη ζωτικής σημασίας ναυτική οδό, πρόσθεσε η συγκεκριμένη πηγή.

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Η πρόταση βασίζεται στα Στενά της Μαλάκκα, όπου αυτοί που χρησιμοποιούν εθελοντικά τα Στενά συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της πλοήγησης, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην έρευνα και διάσωση.

Οι ΗΠΑ έπαυσαν τους βομβαρδισμούς το Σαββατοκύριακο, ενισχύοντας τις προσδοκίες για μια διπλωματική λύση που θα επέτρεπε στη συνέχιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.