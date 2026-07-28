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Ηχητικά ντοκουμέντα που ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προσπαθούσε εδώ και χρόνια να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας – στα οποία παραδέχεται ότι είχε στην κατοχή του απόρρητο υλικό μετά την ολοκλήρωση της θητείας του ως αντιπροέδρου- δόθηκαν στη δημοσιότητα από τους Ρεπουμπλικανούς.

Τα ηχητικά περιλαμβάνουν συνεντεύξεις μεταξύ του Μπάιντεν, 83 ετών, και ενός «ghostwriter» που δούλευε πάνω στα απομνημονεύματά του («Promise Me, Dad»).

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«Βρήκα όλα τα απόρρητα κάτω» ακούγεται να λέει ο Μπάιντεν σε ένα σημείο στο ηχητικό, που είχε καταγραφεί τον Φεβρουάριο του 2017, έναν μήνα αφού έφυγε από τον Λευκό Οίκο (μετά τη θητεία του ως αντιπρόεδρος). Έρευνα από το υπουργείο Δικαιοσύνης διαπίστωσε το 2024 ότι ο Μπάιντεν είχε όντως διατηρήσει αρχεία (κάτι που δεν έπρεπε να συμβεί) μα δεν έκανε σύσταση για απαγγελία κατηγοριών.

Ρεπουμπλικανοί της Βουλής των Αντιπροσώπων και μια συντηρητική μη κερδοσκοπική, το Oversight Project, προέβησαν σε αγωγή στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με τη διαχείριση των εγγράφων από τον Μπάιντεν.

Σχολιάζοντας τη δημοσιοποίηση των ηχητικών, ο Τι Τζέι Ντάκλο, εκπρόσωπος του Μπάιντεν, αποδοκίμασε την οδηγία του υπουργείου Δικαιοσύνης επί Τραμπ, λέγοντας ότι η κίνηση αυτή «ήταν απλώς το πιο πρόσφατο παράδειγμα της χρήσης του υπουργείου Δικαιοσύνης ως όπλου για πολιτικά αντίποινα».

«Είναι λάθος, και ενώ ο πρόεδρος Μπάιντεν διαφωνεί με τη σημερινή απόφαση, σέβεται δικαστήρια» πρόσθεσε.

Το ηχητικό κατεγράφη ενώ γράφονταν τα απομνημονεύματα το 2017, τα οποία ετοίμασε ο Μπάιντεν σε συνεργασία με τον Μαρκ Ζβόνιτσερ.

Σε κάποιο σημείο στα ηχητικά, συνολικής διάρκειας δύο ωρών, ο Μπάιντεν λέει στον «ghostwriter»: «Το επόμενο που έχω, ε, αυτό είναι απόρρητο». Σε εγγραφή από τον Οκτώβριο του 2016 λέει στον Ζβόνιτσερ «έχω εκτενείς σημειώσεις για αυτή την περίοδο…δεν ξέρουν (στον Λευκό Οίκο) ότι τις έχω».

Κατά την προεδρία Μπάιντεν (2021-2025) το υπουργείο Δικαιοσύνης αρνήθηκε να δημοσιεύσει τα ηχητικά. Τον Μάιο οι προσωπικοί του δικηγόροι μήνυσαν το υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να μη δημοσιευτούν, μα η προσπάθεια ήταν ανεπιτυχής. Σημειώνεται πως οι εγγραφές περιλαμβάνουν πολλά σημεία που έχουν λογοκριθεί, με σκοπό, σύμφωνα με τους Ρεπουμπλικανούς, να καλυφθούν περιπτώσεις όπου ο Μπάιντεν αποκάλυπτε απόρρητες πληροφορίες.

Με πληροφορίες από BBC