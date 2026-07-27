Πυροσβεστικό αεροσκάφος πραγματοποιεί ρίψη επιβραδυντικού υγρού κατά τη διάρκεια δασικής πυρκαγιάς στο Μπέτσι της Ισπανίας. REUTERS/Eva Manez

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για να συνδράμει τη Γαλλία και την Ισπανία στην αντιμετώπιση μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω των πυρκαγιών, προκαλώντας μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκκένωσης στην Ευρώπη.

Κράτη μέλη της ΕΕ και η Τουρκία απέστειλαν πυροσβεστικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, οχήματα και προσωπικό για να ενισχύσουν τις εθνικές δυνάμεις πυρόσβεσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίζει τη βοήθεια και παρέχει χαρτογραφική υποστήριξη μέσω της υπηρεσίας Copernicus για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στο έδαφος.

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποίησε αεροσκάφη, ελικόπτερα, πυροσβέστες και οχήματα για την αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη Γαλλία και την Ισπανία, έπειτα από την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.

Οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκκένωσης που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη, με περισσότερους από 300.000 ανθρώπους να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στις δύο χώρες.

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«Αυτή τη στιγμή, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ οι πυροσβέστες μάχονται απέναντι σε τείχη φωτιάς, υπό δραματικές συνθήκες, για να σώσουν ζωές και κοινότητες. Καμία χώρα δεν θα πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζει μόνη της μια καταστροφή τέτοιας κλίμακας», δήλωσε η επίτροπος Ετοιμότητας, Διαχείρισης Κρίσεων και Ισότητας, Χάτζα Λαμπίμπ.

«Ακριβώς γι’ αυτό η Ευρώπη δημιούργησε μια κοινή ικανότητα αντίδρασης: αεροσκάφη στον ουρανό, πυροσβέστες στο έδαφος και περισσότερη βοήθεια έτοιμη να αναπτυχθεί τη στιγμή που θα χρειαστεί. Προς τους πολίτες της Γαλλίας και της Ισπανίας: η Ευρώπη θα παραμείνει στο πλευρό σας μέχρι να σβήσουν οι πυρκαγιές», πρόσθεσε.

Στη Γαλλία, η ΕΕ έχει αναπτύξει επτά πυροσβεστικά αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, τα οποία διατέθηκαν από την Τσεχία, την Κροατία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Σουηδία και την Τουρκία.

Τα περισσότερα από τα εναέρια μέσα που επιχειρούν στη Γαλλία αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού πυροσβεστικού στόλου rescEU, της στρατηγικής εφεδρείας που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών καταστροφών.

Στην Ισπανία, η ΕΕ κινητοποίησε έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Τουρκία. Παράλληλα, η Πορτογαλία απέστειλε 134 μέλη προσωπικού και 41 οχήματα για να συνδράμουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Η δορυφορική υπηρεσία Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει επίσης ταχείς χάρτες έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις και ο συντονισμός των δυνάμεων στο έδαφος.

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Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ παραμένει σε στενή επικοινωνία με τις γαλλικές και τις ισπανικές Αρχές, προκειμένου να αξιολογηθεί ποια επιπλέον βοήθεια μπορεί να κινητοποιηθεί.

Παράλληλα, αξιωματικός σύνδεσμος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται στο Μπορντό, ώστε να βοηθήσει τις εθνικές Αρχές στον συντονισμό της ευρωπαϊκής συνδρομής.

Στο πλαίσιο των μέτρων ετοιμότητας της ΕΕ ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου, πυροσβεστικές ομάδες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχαν ήδη προωθηθεί προληπτικά στη Γαλλία και στην Ισπανία πριν από την εκδήλωση των πυρκαγιών. Με τον τρόπο αυτό, κατέστη δυνατό να ενισχύσουν αμέσως τις εθνικές δυνάμεις που επιχειρούν στα μέτωπα.

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Πώς λειτουργεί ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

Όταν μια χώρα ζητεί βοήθεια μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αίτημά της κοινοποιείται και στις 37 χώρες που συμμετέχουν στον μηχανισμό.

Κάθε χώρα μπορεί να προσφέρει τα αεροσκάφη, τα ελικόπτερα, τις πυροσβεστικές ομάδες, τον εξοπλισμό ή τους ειδικούς που είναι σε θέση να διαθέσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει τον συντονισμό και τη συγχρηματοδότηση της ανάπτυξης των μέσων και του προσωπικού.

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Σε περίπτωση που οι εθνικές προσφορές βοήθειας δεν επαρκούν, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενεργοποιήσει τη στρατηγική εφεδρεία rescEU, η οποία περιλαμβάνει στόλο 22 πυροσβεστικών αεροσκαφών και πέντε ελικοπτέρων.