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Οι φλόγες έχουν καταστρέψει χιλιάδες εκτάρια γης και κατοικίες, αναγκάζοντας τις αρχές να ενεργοποιήσουν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για ενίσχυση.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, συνδράμουν με πυροσβέστες και εναέρια μέσα στην προσπάθεια περιορισμού των πύρινων μετώπων που μαίνονται ανεξέλεγκτα.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία, καθιστούν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων εξαιρετικά δύσκολο και απρόβλεπτο.

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Η νότια Ευρώπη ζει μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων δεκαετιών. Η Γαλλία και η Ισπανία δίνουν μάχη με ανεξέλεγκτα πύρινα μέτωπα, τα οποία έχουν προκαλέσει περισσότερες από 300.000 εκκενώσεις, ενώ οι φλόγες απειλούν πλέον ευθέως δύο από τις σημαντικότερες πόλεις της Ιβηρικής και της Γαλλίας: το Μπορντό και τη Μαδρίτη.

Στη νοτιοδυτική Γαλλία η κατάσταση χαρακτηρίζεται δραματική. Περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους γύρω από το Μπορντό, ενώ νέες εκκενώσεις διατάχθηκαν σε κοινότητες που απέχουν μόλις λίγα χιλιόμετρα από την ιστορική πόλη. Οι αρχές έχουν ήδη μετατρέψει εκθεσιακά κέντρα και γυμναστήρια σε χώρους φιλοξενίας, καθώς η φωτιά απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα από το αστικό συγκρότημα.

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Η πυρκαγιά έχει ήδη αποτεφρώσει περίπου 42.000 εκτάρια, έχει καταστρέψει εκατοντάδες κατοικίες και έχει τραυματίσει δεκάδες πυροσβέστες. Στη μάχη επιχειρούν περίπου 2.500 πυροσβέστες, στρατιωτικές μονάδες και 18 εναέρια μέσα, ενώ πολύτιμη βοήθεια έχει σταλεί και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Στην Ισπανία η εικόνα είναι εξίσου εφιαλτική. Οι φωτιές δυτικά της Μαδρίτης, αλλά και στις περιοχές της Άβιλα, του Τολέδο και της Καστεγιόν, έχουν οδηγήσει σε δεκάδες χιλιάδες εκκενώσεις. Πάνω από 75.000 πολίτες έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, ενώ περίπου 30.000 ακόμη παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού. Παράλληλα, καταγράφηκε και ο πρώτος νεκρός, κοντά στη Βαλένθια.

Βοήθεια και από Ελλάδα

Η Γαλλία και η Ισπανία ενεργοποίησαν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας (UCPM) , καθώς οι εθνικές τους δυνάμεις δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν τα πολλαπλά μέτωπα.

, καθώς οι εθνικές τους δυνάμεις δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν τα πολλαπλά μέτωπα. Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της Ισπανίας και έστειλε: 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415, 33 πυροσβέστες, 1 αεροσκάφος υποστήριξης.

στο αίτημα της Ισπανίας και έστειλε: 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415, 33 πυροσβέστες, 1 αεροσκάφος υποστήριξης. Η αποστολή πραγματοποιήθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν αιτήματος της Μαδρίτης.

Η Ιταλία έχει αποστείλει επίσης δύο Canadair και ομάδα 14 ειδικών , ενώ η Πορτογαλία συμμετέχει με 129 πυροσβέστες και 41 οχήματα .

έχει αποστείλει επίσης και ομάδα , ενώ η συμμετέχει με και . Στη Γαλλία επιχειρεί ήδη ελβετική πυροσβεστική ομάδα, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινητοποιήσει επιπλέον εναέρια μέσα μέσω του rescEU. Παράλληλα, το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα Copernicus παρέχει συνεχώς χαρτογραφήσεις των μετώπων για τον καλύτερο συντονισμό των επιχειρήσεων.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση των πυρκαγιών, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάνουν λόγο για εξαιρετικά απρόβλεπτα μέτωπα που δημιουργούν ακόμη και τα δικά τους καιρικά φαινόμενα. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές. Η Ευρώπη παρακολουθεί με αγωνία μία φυσική καταστροφή που εξελίσσεται σε ανθρωπιστική κρίση, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αγωνιούν αν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ενώ η απειλή για το Μπορντό και τη Μαδρίτη παραμένει απολύτως υπαρκτή