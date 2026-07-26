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Ο πρωτοπόρος Τάντεϊ Πογκάτσαρ αναγκάστηκε να απομακρύνει ο ίδιος θεατές που είχαν εισέλθει στη διαδρομή κατά τη διάρκεια της ανάβασης.

Ο ποδηλάτης Έινερ Ρούμπιο υπέστη σοβαρή πτώση μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο και εγκατέλειψε τον αγώνα για να λάβει ιατρική φροντίδα.

Ένας ακόμη αθλητής ενεπλάκη σε ατύχημα λόγω θεατή που έτρεχε στο οδόστρωμα με την πλάτη στραμμένη προς τους ποδηλάτες.

Τα συγκεκριμένα περιστατικά προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και αναζωπύρωσαν τη συζήτηση για την ανάγκη λήψης αυστηρότερων μέτρων ασφαλείας στον αγώνα.

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Σε κατάσταση έντασης βρίσκεται ο Γύρος της Γαλλίας, μετά από ένα επεισοδιακό αγωνιστικό Σαββατοκύριακο στις Άλπεις, όπου η ανεξέλεγκτη συμπεριφορά ορισμένων θεατών δημιούργησε επικίνδυνες συνθήκες για τους αθλητές. Οι εικόνες χάους κατά μήκος της διαδρομής προκάλεσαν πτώσεις και ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την ασφάλεια των ποδηλατών.

El colombiano Einer Rubio, del Movistar, dice adiós al Tour de Francia tras chocar violentamente con un carro en el colapsado ascenso al Alpe d’Huez. El ciclista impacta y destroza la luna trasera del vehículo del UAE tras un frenazo de este. El corredor recibe 20 puntos de… pic.twitter.com/OD5SmP2UpF Advertisement Advertisement July 24, 2026

Ο πρωτοπόρος της γενικής κατάταξης, Τάντεϊ Πογκάτσαρ, χρειάστηκε μάλιστα να επέμβει ο ίδιος κατά την ανάβασή του στο θρυλικό Alpe d’Huez, απομακρύνοντας θεατές που είχαν εισέλθει στη διαδρομή, την ώρα που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα προς τη νίκη του ετάπ.

Termina qui il Tour di Einer Rubio ❌



Il corridore della Movistar è stato costretto al ritiro dopo un violento impatto con l’ammiraglia della UAE Team Emirates che si è improvvisamente fermata davanti a lui.



Einer ha ricevuto circa 20 punti ed è stato subito trasportato… pic.twitter.com/78eAEa5huq July 24, 2026

Ωστόσο, άλλοι ποδηλάτες δεν απέφυγαν τις συνέπειες της χαοτικής κατάστασης. Ο Έινερ Ρούμπιο της Movistar υπέστη σοβαρή πτώση, όταν προσέκρουσε στο πίσω μέρος αυτοκινήτου που αναγκάστηκε να φρενάρει απότομα για να αποφύγει θεατή ο οποίος είχε πέσει στο οδόστρωμα. Παρά την άμεση αντίδραση του οδηγού, ο Κολομβιανός αθλητής δεν κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση, χάνοντας την ευκαιρία να διεκδικήσει τη νίκη στο στάδιο και εγκαταλείποντας τον αγώνα λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωσή του.

Ο Ρούμπιο παρέμεινε για περίπου μία ώρα στο ιατρικό όχημα στην κορυφή του Alpe d’Huez, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τραύματα στο πρόσωπο. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της Γκρενόμπλ για περαιτέρω εξετάσεις και φροντίδα.

The crash of 🇨🇴 Einer Rubio from another angle…



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🎥 IG Pamezcycling pic.twitter.com/2Ay9VSFWIk Advertisement July 24, 2026

Παράλληλα, ακόμη ένας ποδηλάτης βρέθηκε πολύ κοντά σε σοβαρό ατύχημα, όταν συγκρούστηκε με θεατή που είχε εισέλθει στη μέση του δρόμου και έτρεχε με σηκωμένα τα χέρια, έχοντας γυρισμένη την πλάτη του προς τους αθλητές.

Que paciencia la de ese tipo, para no darle una mejor paliza a ese anciano encabronado 🤷…



Durante la etapa 19 del Tour de France (Gap-Alpe d’Huez, 127,9 km) en Alpe d’Huez (Francia), durante el paso de una caravana publicitaria, se produjo una pelea entre espectadores junto a… pic.twitter.com/pWLwt6ZnsF — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) July 24, 2026

Τα περιστατικά αυτά έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την ανάγκη αυστηρότερων μέτρων ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία τόσο των αθλητών όσο και των θεατών στις πιο απαιτητικές ανηφόρες του αγώνα.

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Are you kidding me Alpe d’Huez? It is almost 1am 😭😭 #TDF2026 pic.twitter.com/NoSvqfpTGm — Lukáš Ronald Lukács (@lucxsronald) July 23, 2026

«Κάτι πρέπει να αλλάξει. Φράγματα, περιορισμός του αριθμού των θεατών, ακόμη και του αλκοόλ, αν συνεχιστεί έτσι», έγραψε η δημοσιογράφος Robyn Davidson στο X. «Όλοι διαισθανόμασταν ότι κάτι θα συνέβαινε στην Alpe d’Huez και ξέρω ότι τα ατυχήματα συμβαίνουν, αλλά γίνονται πάρα πολλά». «Χθες ο Γύρος της Γαλλίας παραλίγο να βιώσει μια σκοτεινή στιγμή», δήλωσε ο παρουσιαστής Joseph Ruiz.

Riding through the insanity of the Alpe d'Huez #TDF2026 pic.twitter.com/cYuRAqyLyk Advertisement July 24, 2026

«Μια άλλη οπτική γωνία για τον Rubio στην Alpe d’Huez. Ο οδηγός του αυτοκινήτου της UAE απέφυγε μια απόλυτη καταστροφή πατώντας απότομα το φρένο. Ένας τύπος που σπρώχτηκε κάτω από τους τροχούς παραλίγο να του συνθλιβεί το κεφάλι. Πατώντας απότομα το φρένο, ο καημένος ο Rubio δέχτηκε ένα πραγματικό χτύπημα. Ο Rubio εγκατέλειψε τον αγώνα (DNF) αφού συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο, το οποίο αναγκάστηκε να φρενάρει απότομα εξαιτίας ανόητων ανθρώπων. Ελπίζω ο Einer να είναι καλά, τι κρίμα…», έγραψε ο δημιουργός περιεχομένου για τον ποδηλατισμό Mihai Simon.