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Στην Ισπανία, η ένωση τριών πύρινων μετώπων δυτικά της Μαδρίτης έχει προκαλέσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με 450.000 στρέμματα γης να έχουν ήδη καεί.

Περίπου 60.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις κατοικίες τους, ενώ άλλοι 28.000 έλαβαν οδηγίες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω της πυκνής ατμόσφαιρας.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Βαλένθια κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε ανεξάρτητα από τα μεγάλα πύρινα μέτωπα της πρωτεύουσας.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να δυσχεράνει περαιτέρω τις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών τις επόμενες ημέρες.

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Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, καθώς οι καταστροφικές φωτιές που σαρώνουν τη νοτιοδυτική Ευρώπη εξακολουθούν να μαίνονται σε Γαλλία και Ισπανία. Οι αρχές προχωρούν σε συνεχείς εκκενώσεις, ενώ στην Ισπανία ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Την ίδια ώρα, μεγάλα πύρινα μέτωπα καταγράφονται και σε περιοχές της Ιταλίας και της Σκωτίας.

Τρία πύρινα μέτωπα ενώθηκαν – Σε κατάσταση συναγερμού η Μαδρίτη

Η μάχη με τις φλόγες στην Ισπανία γίνεται ολοένα και δυσκολότερη, καθώς τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα ενώθηκαν δυτικά της Μαδρίτης, σχηματίζοντας ένα ενιαίο μέτωπο που απειλεί πλέον την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας.

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Η ζώνη από τα δυτικά της Μαδρίτης έως την Άβιλα παραμένει σε κατάσταση υψηλού κινδύνου, με τις πυρκαγιές να έχουν καταστρέψει περισσότερα από 450.000 στρέμματα. Η ισπανική κυβέρνηση επέκτεινε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και στην επαρχία του Τολέδο, η οποία προστίθεται στη Μαδρίτη και την Άβιλα, όπου το μέτρο είχε ήδη τεθεί σε ισχύ.

Así Avanzó el fuego por el monte en #navasdelrey Urbanización el Club #IFSierraOeste @rtvenoticias @MadridDirecto no llegó a entrar en la casa pic.twitter.com/jTAu6QpQuk July 24, 2026

More than 45,000 evacuated or confined as wildfire in Spain’s Madrid region remains out of control. pic.twitter.com/YGcmapLyzl — Open Source Intel (@Osint613) July 24, 2026

Μέχρι στιγμής, περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τα σπίτια τους, ενώ άλλοι 28.000 κάτοικοι έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους ή να κυκλοφορούν μόνο με προστατευτική μάσκα λόγω του πυκνού καπνού.

Το βράδυ του Σαββάτου οι αρχές διέταξαν την εκκένωση ακόμη οκτώ δήμων στην επαρχία του Τολέδο, καθώς η πυρκαγιά εξακολουθεί να επεκτείνεται.

«Η κατάσταση είναι περίπλοκη», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, προσθέτοντας: «Σήμερα είμαστε λίγο πιο απαισιόδοξοι από χθες. Οι καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν καθόλου. Η νύχτα δεν προβλέπεται ιδιαίτερα ευνοϊκή και δεν θα είναι καθόλου εύκολη για εμάς».

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Este es el momento en el que grupo de bomberos cruza por un foco del incendio de Madrid https://t.co/KHMSYbxcVc pic.twitter.com/lMrvH9EZqF — EL PAÍS (@el_pais) July 25, 2026

Heartbreaking scenes are emerging as a massive wildfire burns across the Madrid region of Spain. pic.twitter.com/7HQfcvM1fq — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 25, 2026

Ένας νεκρός στη Βαλένθια – Επιστρέφει ο καύσωνας

Την ίδια ώρα, οι ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν τον θάνατο ενός άνδρα στην πόλη Μανίσες της Βαλένθια, σε πυρκαγιά που δεν συνδέεται με το μεγάλο πύρινο μέτωπο γύρω από τη Μαδρίτη.

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Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, σε χαράδρα, ενώ ακόμη πέντε άνθρωποι χρειάστηκε να νοσηλευτούν με ελαφρά εγκαύματα ή προβλήματα από εισπνοή καπνού. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο περίπου τέσσερις ώρες μετά το ξέσπασμά της.

Ο δήμος Μανίσες κήρυξε διήμερο επίσημο πένθος, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του προς τους πυροσβέστες, την Πολιτική Προστασία, την Αστυνομία και την Πολιτοφυλακή.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο ξηρός και θερμός καιρός θα συνεχιστεί στις πληγείσες περιοχές, ενώ από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, το οποίο εκτιμάται ότι θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο το έργο της κατάσβεσης. Βροχοπτώσεις προβλέπονται μόνο στα βόρεια της χώρας, χωρίς όμως να αναμένεται να επηρεάσουν τα μεγάλα πύρινα μέτωπα.

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Γαλλία: Μαζική εκκένωση λόγω της αναζωπύρωσης της πυρκαγιάς

Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν σε νέες εντολές εκκένωσης για περίπου 8.000 κατοίκους των δήμων Μαρσπρίμ και Σεστά, περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπορντό, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη Ζιρόντ από την Τετάρτη αναζωπυρώθηκε και εξακολουθεί να απειλεί την περιοχή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το μέτωπο της φωτιάς ενισχύθηκε σημαντικά, δημιουργώντας στροβιλισμούς που δυσχεραίνουν την κατάσβεση και καθιστούν την πορεία της ιδιαίτερα απρόβλεπτη. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν, μάλιστα, στη δημιουργία του σπάνιου φαινομένου της «καταιγίδας φωτιάς» (firestorm), κατά το οποίο η έντονη θερμότητα προκαλεί ισχυρά ανοδικά ρεύματα αέρα, μεταβάλλοντας αιφνίδια τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς.

July 24, Le Moutchic, France. The fire is still not under control. The constantly shifting winds continue to make the situation unpredictable. pic.twitter.com/hgSioMKBiC Advertisement July 25, 2026

Surrounded by flames.



A chilling immersion with the firefighters of Le Porge facing the massive fire in the Gironde region. The toll is devastating: more than 40,000 hectares reduced to ashes, and a blaze still out of control at this time. pic.twitter.com/zxoBPwawon Advertisement July 25, 2026

«Μας περιμένει ακόμη μία δύσκολη νύχτα», προειδοποίησε ο πυραγός Νικολά Μπραζ, ενώ και ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί υπογράμμισε ότι οι μετεωρολογικές προβλέψεις επιδεινώνονται εκ νέου, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία για την εξέλιξη της κατάστασης.

Όπως δήλωσε μετά τη συνεδρίαση του διυπουργικού οργάνου διαχείρισης κρίσεων, η απότομη μεταβολή των καιρικών συνθηκών άλλαξε τη δυναμική της πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα, παρά τη μικρή βελτίωση που καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, οι συνθήκες να γίνονται και πάλι δυσμενείς.

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APOCALYPTIC SCENES as LONE FIREFIGHTING PLANE DISAPPEARS into SMOKE to battle France fires https://t.co/aUpGD0zTOR pic.twitter.com/P3ayZjyAn4 — RTVisual (@RT_Visual_on_X) July 25, 2026

This is what a devastating wildfire looks like as flames engulf parts of France pic.twitter.com/sejxWAY7Wj — Surajit (@surajit_ghosh2) July 25, 2026

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης που έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Διεθνής κινητοποίηση για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Οι γαλλικές αρχές έχουν αναπτύξει περισσότερους από 1.500 πυροσβέστες και διασώστες στην προσπάθεια περιορισμού των πύρινων μετώπων, ενώ σημαντική ενίσχυση παρέχουν δυνάμεις από τη Γερμανία, την Κροατία και τη Σλοβακία.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχει και στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Airbus A400M, το οποίο έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί ρίψεις έως και 20 τόνων νερού ή επιβραδυντικού υγρού σε κάθε αποστολή, ενισχύοντας τις εναέριες προσπάθειες κατάσβεσης.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες πολίτες που εγκατέλειψαν τις εστίες τους φιλοξενούνται σε προσωρινές δομές. Πολλοί ειδοποιήθηκαν μέσω έκτακτων μηνυμάτων στα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε εκκενώσεις από πόρτα σε πόρτα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Οι βροχές που αναμένονται τις επόμενες ημέρες εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένες και δεν θα συμβάλουν ουσιαστικά στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Αντίθετα, νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επηρεάσει το νότιο και νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας, διατηρώντας τις συνθήκες εξαιρετικά ευνοϊκές για την εκδήλωση και την εξάπλωση νέων πυρκαγιών.

Παράλληλα, η κατάσταση παραμένει δύσκολη και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς μεγάλα πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να καίνε σε περιοχές της Ιταλίας και της Σκωτίας, γεγονός που αναδεικνύει την έκταση του κύματος δασικών πυρκαγιών που πλήττει την Ευρώπη.