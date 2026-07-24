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Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από την περιφέρεια της Μαδρίτης και την επαρχία της Άβιλα, ενώ συνολικά 270 διασώστες και ειδικές δυνάμεις επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα.

Στη Γαλλία, οι αρχές διέταξαν την πλήρη εκκένωση της χερσονήσου Καπ Φερέ, απομακρύνοντας περίπου 40.000 ανθρώπους εξαιτίας της εξάπλωσης μεγάλης πυρκαγιάς που έχει κατακάψει 8.700 εκτάρια.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ζήτησε τη συνδρομή του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποστολή εξειδικευμένων πυροσβεστικών αεροσκαφών στις πληγείσες περιοχές της χώρας.

Οι ισχυροί άνεμοι και οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται σε ολόκληρη την Ευρώπη δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων στις δύο χώρες.

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Η Ισπανία κήρυξε την Παρασκευή κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης για τις δασικές πυρκαγιές για πρώτη φορά στην ιστορία της, καθώς το παρατεταμένο κύμα καύσωνα τροφοδοτεί μεγάλες εστίες φωτιάς σε ολόκληρη την Ευρώπη και αναγκάζει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Στη Γαλλία, οι αρχές διέταξαν την πλήρη εκκένωση της χερσονήσου Καπ Φερέ (Cap Ferret), δημοφιλούς τουριστικού προορισμού στις ακτές του Ατλαντικού, εξαιτίας μεγάλης δασικής πυρκαγιάς. Περίπου 40.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν, πολλοί από τους οποίους μεταφέρθηκαν με πλοιάρια σε ασφαλείς περιοχές.

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💬 "On a traversé un épais nuage de fumée"



➡️ Le témoignage de Julia Delage, directrice adjointe de la rédaction de BFMTV, évacuée de la presqu'île du Cap-Ferret pic.twitter.com/xMbycFtgfe — BFM (@BFMTV) July 24, 2026

🔥 ALERTE – Scénario catastrophe. Alors que l'incendie en Gironde a parcouru près de 9000 hectares, les autorités ordonnent l'évacuation de l'ensemble de la presqu'île du Bassin d'Arcachon, jusqu'à la pointe du Cap-Ferret. Des centaines de personnes fuient par la mer en bateau.… pic.twitter.com/eKQ85yVr0b July 24, 2026

Στην Ισπανία, περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από ορεινές περιοχές δυτικά της Μαδρίτης, καθώς τρεις μεγάλες πυρκαγιές στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στη γειτονική επαρχία της Άβιλα οδήγησαν την κυβέρνηση στην κήρυξη εθνικής έκτακτης ανάγκης. Το μέτρο επιτρέπει στην κεντρική κυβέρνηση να αναλάβει τον συντονισμό όλων των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των πυρκαγιών.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ισπανία ενεργοποιεί αυτό το επίπεδο έκτακτης ανάγκης εξαιτίας δασικών πυρκαγιών. Η τελευταία φορά που είχε κηρυχθεί αντίστοιχη κατάσταση ήταν κατά τη διάρκεια του εκτεταμένου πανεθνικού μπλακάουτ που σημειώθηκε πέρυσι.

Παράλληλα, η Γαλλία ζήτησε συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση των μεγάλων πυρκαγιών που πλήττουν τη δυτική χώρα, καθώς οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

La #France brûle : #incendies au Cap-Ferret,

la préfecture a ordonné l'évacuation de plusieurs villages dans la nuit.

Près de 20000 personnes évacuées, des maisons touchées, des flammes imprévisibles.

Courage et respect pour les sapeurs-pompiers, les #FDO, les équipes… Advertisement July 24, 2026

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» – Ισπανία και Γαλλία δίνουν μάχη με τις φλόγες – Μαζικές εκκενώσεις και ευρωπαϊκή βοήθεια



Στη Ναβαλουένγκα της επαρχίας Άβιλα, κάτοικοι φορώντας μάσκες εξαιτίας του πυκνού καπνού παρακολουθούσαν το βράδυ της Πέμπτης πυροσβεστικά ελικόπτερα να ανεφοδιάζονται με νερό από τον ποταμό της περιοχής.

«Ζω εδώ 36 χρόνια και δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ούτε το περίμενα. Νόμιζα ότι θα είχαν θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο χθες το βράδυ, αλλά ήταν ήδη αργά και η κατάσταση είχε ξεφύγει εντελώς», δήλωσε στο Reuters ο κάτοικος Χαβιέρ Μαρτίν.

Residents in Navaluenga, Spain, watched helicopters scoop water from the Alberche river as wildfires in Avila spread, prompting confinement alerts for several towns #fyp #goviral pic.twitter.com/5jHW6WqGgN Advertisement July 24, 2026

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, στις πληγείσες περιοχές επιχειρούν περισσότεροι από 270 διασώστες, 40 επίγειες μονάδες και δυνάμεις της Στρατιωτικής Μονάδας Εκτάκτων Αναγκών (UME).

La zona de Burgohondo, al sur de Navaluenga, en la provincia de Ávila, Castilla y León, España, fue afectada por un incendio forestal de gran magnitud este jueves por la mañana. pic.twitter.com/7MBVloYYQb — Anonimo.sv (@AnonimoSV503) July 23, 2026

Από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί περισσότερες από 350 δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS). Το 2025 καταστράφηκε έκταση-ρεκόρ από τις φλόγες.

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Την ίδια ώρα, στη Γαλλία, η απόφαση για πλήρη εκκένωση της χερσονήσου Καπ Φερέ (Cap Ferret), μιας περιοχής με πολυτελείς κατοικίες και χιλιάδες παραθεριστές σε κάμπινγκ και ενοικιαζόμενα καταλύματα, υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι ζήτησε τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς, η οποία έχει ήδη κατακάψει περίπου 8.700 εκτάρια (87 τετραγωνικά χιλιόμετρα).

«Η Γαλλία ζήτησε την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», έγραψε ο Μακρόν στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι εξειδικευμένα πυροσβεστικά αεροσκάφη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται να φτάσουν σύντομα για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

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🔥 ALERTE – Un monstre. Le mégafeu hors de contrôle en #Gironde prend des proportions phénoménales et a maintenant parcouru près de 5000 hectares depuis hier ! L'incendie a atteint Lège-Cap-Ferret où des maisons sont en flammes, des explosions sont entendues, la mairie et des… pic.twitter.com/DRMpwNlZsM Advertisement July 23, 2026

Για “δραματική κατάσταση” κάνει λόγο ο Σάντσεθ – Η Μαδρίτη ζήτησε από την ΕΕ “τέσσερα αεροπορικά μέσα”, η Ελλάδα στέλνει δύο Καναντέρ

Ο Ισπανός πρωθυπουργός εκτίμησε σήμερα ότι “η Ισπανία και οι γειτονικές χώρες” βιώνουν “δραματική κατάσταση” λόγω των σφοδρών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα, κυρίως αρκετές από αυτές κοντά στη Μαδρίτη, σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα, εν μέσω καύσωνα.

“Βιώνουμε δραματική κατάσταση, όχι μόνο σε διάφορες ισπανικές περιφέρειες αλλά και σε περιοχές γειτονικών χωρών. Οι δασικές πυρκαγιές καταστρέφουν χιλιάδες εκτάρια και πλήττουν πολλές πόλεις και χωριά”, έγραψε σήμερα το πρωί στην πλατφόρμα X ο Πέδρο Σάντσεθ, καλώντας γι΄άλλη μια φορά τον πληθυσμό να “ακολουθεί τις συμβουλές” των αρχών και των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης.

Η Ισπανία ζήτησε σήμερα την αποστολή “τεσσάρων αεροπορικών μέσων” ενεργοποιώντας τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αίτημα στο οποίο ανταποκρίθηκε η Ελλάδα στέλνοντας δύο Canadair καθώς πολλές πυρκαγιές μαίνονται ταυτόχρονα στην περιοχή της Μαδρίτης.

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“Η γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας και καταστάσεων εκτάκτων ανάγκης ενεργοποίησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, ζητώντας τουλάχιστον τέσσερα αεροπορικά μέσα καταπολέμησης πυρκαγιών (…) Η Ελλάδα αποδέχθηκε το αίτημα, προσφέροντας τέσσερα αεροσκάφη Canadair CL-415. Στη διάρκεια του πρωινού, θα λάβει χώρα προπαρασκευαστική συνάντηση ενόψει της ανάπτυξης”, ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών.