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Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις περιοχές όπου διέμεναν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς μεγάλη πυρκαγιά εξαπλώνεται στη νοτιοδυτική Γαλλία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η φωτιά έχει ήδη κατακάψει περίπου 2.000 εκτάρια γης δυτικά του Μπορντό, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της.

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Σύμφωνα με τη νομαρχία, περίπου 500 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή, ενώ η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά στην περιοχή του κόλπου του Αρκασόν, έναν ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Μεταξύ των ανθρώπων που απομακρύνθηκαν βρίσκονται και πολλοί τουρίστες, οι οποίοι διέμεναν σε κάμπινγκ της περιοχής.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει στην Ευρώπη περισσότερες εκτάσεις από τον μέσο ετήσιο όρο των τελευταίων δύο δεκαετιών. Η Ευρώπη, η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον κόσμο, έχει αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής φέτος τρία κύματα καύσωνα, τα οποία σημειώθηκαν σχεδόν διαδοχικά.

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