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Οι γονείς του θύματος κατήγγειλαν ότι ο γιος τους δεχόταν για χρόνια ρατσιστικά σχόλια και εξευτελιστικές συμπεριφορές από συνομηλίκους του και παίκτες τοπικής ομάδας ράγκμπι.

Η δικηγόρος της οικογένειας ανέφερε συγκεκριμένα περιστατικά εξαναγκασμού και λεκτικών επιθέσεων με αφορμή την καταγωγή του νεαρού, ζητώντας από μάρτυρες να καταθέσουν στις αρχές.

Η οργάνωση SOS Racisme απηύθυνε δημόσια έκκληση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι η σιωπή για τέτοια περιστατικά ρατσισμού προστατεύει τους υπαίτιους δράστες.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των γαλλικών αρχών έπειτα από την αυτοκτονία ενός 21χρονου, με την οικογένειά του να υποστηρίζει ότι υπήρξε επί σειρά ετών θύμα ρατσιστικής παρενόχλησης. Την πληροφορία επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο εισαγγελέας της Βιέν.

Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός την περασμένη εβδομάδα στο Σατονέ, ένα χωριό περίπου 2.000 κατοίκων στην περιφέρεια του Ιζέρ. Αρχικά διατάχθηκε έρευνα για τα αίτια του θανάτου του, ωστόσο στη συνέχεια ξεκίνησε και δεύτερη προκαταρκτική έρευνα, μετά την καταγγελία που υπέβαλαν οι γονείς του για παρενόχληση και εξώθηση σε αυτοκτονία. Όπως δήλωσε ο εισαγγελέας Ολιβιέ Ραμπό, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, σε αυτό το στάδιο δεν μπορούν να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

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Η δικηγόρος της οικογένειας, Ελίζ Ρεΐ-Ζακότ, ανέφερε ότι, σύμφωνα με τους γονείς του 21χρονου, ο γιος τους δεχόταν για πολλά χρόνια ρατσιστικά σχόλια από άλλους νέους του χωριού και κυρίως από παίκτες της τοπικής ομάδας ράγκμπι.

Όπως αποκάλυψε, ανάμεσα στα περιστατικά που καταγγέλλονται ήταν και ένα κατά το οποίο ο νεαρός εξαναγκάστηκε να φορέσει μπλουζάκι με την επιγραφή «DZ PAGU» στην πλάτη, έκφραση που σημαίνει «Αλγερινός χωριάτης». Παράλληλα, όπως υποστηρίζει η οικογένεια, όταν τον συναντούσαν σε διάφορες εκδηλώσεις του χωριού, τον προσέβαλαν για την καταγωγή του, λέγοντάς του μεταξύ άλλων «δεν έχεις δουλειά εδώ» και «να φύγεις».

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, ο 21χρονος εκμυστηρευόταν συχνά στον πατέρα του όσα βίωνε. Ωστόσο, μέχρι τον θάνατό του, η οικογένεια δεν είχε απευθυνθεί στις δικαστικές αρχές. Παράλληλα, η οικογένεια απηύθυνε δημόσια έκκληση σε όσους γνωρίζουν τι συνέβη κατά τη διάρκεια ενός πανηγυριού σε γειτονικό χωριό, λίγες ημέρες πριν από την αυτοκτονία του νεαρού, να καταθέσουν ως μάρτυρες.

«Ήταν πολύ αναστατωμένος, επειδή τον προσέβαλε αυτή η ομάδα. Και κυρίως, είχαμε μια πρόσφατη μαρτυρία ότι τον έγδυσαν και τον εξευτέλισαν», δήλωσε η Ελίζ Ρεΐ-Ζακότ. Έκκληση για την προσέλευση μαρτύρων απηύθυνε και η μη κυβερνητική οργάνωση SOS Racisme, τονίζοντας ότι «η σιωπή προστατεύει τους δράστες» και καταγγέλλοντας πως η ρατσιστική ρητορική τείνει να «κανονικοποιείται».

Με πληροφορίες από Liberation