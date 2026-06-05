Με τα λεφτά του ίδιου του καθηγητή η 44χρονη θα πλήρωνε το «συμβόλαιο θανάτου» του

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Νεκρή μέσα στο μπάνιο των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού εντόπισαν συγκρατούμενές της το πρωί της Παρασκευής μία 43χρονη γυναίκα, η οποία έφτιαξε έναν αυτοσχέδιο βρόχο και αυτοκτόνησε.

Αυτοκτόνησε η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή

Πρόκειται για την πρώην σύζυγο καθηγητή πανεπιστημίου των ΗΠΑ, ο οποίος είχε δολοφονηθεί τον περασμένο Ιούλιο στη μέση του δρόμου από έναν 35χρονο, τον τότε σύντροφό της.

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Η 43χρονη είχε συλληφθεί ως ηθική αυτουργός και μετά την απολογία της Ανακριτής και Εισαγγελέας είχαν διατάξει την προσωρινή κράτησή της μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Το άλλοτε παντρεμένο ζευγάρι, που είχε ενωθεί με τα δεσμά του γάμου το 2014, οδηγήθηκε στα δικαστήρια το 2021 όταν ο 43χρονος υπέβαλε αίτηση διαζυγίου. Οι διαφωνίες ανάμεσά τους παρέμεναν αγεφύρωτες, αφορώντας τόσο τη φροντίδα των παιδιών τους όσο και οικονομικά ζητήματα που σχετίζονταν με τις κοινές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σημειώνεται πως μόλις 72 ώρες πριν από το μοιραίο συμβάν, οι δυο τους είχαν βρεθεί στο ίδιο τραπέζι για δείπνο, στο οποίο ήταν και ο 36χρονος νυν σύντροφος της γυναίκας Εκεί, η 44χρονη φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί στον πρώην σύζυγό της ότι αντιμετώπιζε οικονομικά ανοίγματα ύψους 50.000 ευρώ.

Όπως αποκαλύπτεται, η γυναίκα φέρεται να είχε επιχειρήσει να «σηκώσει» το ποσό των 50.000 ευρώ από τον κοινό τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούσε με τον Πολωνό πρώην σύζυγό της, γεγονός που πυροδότησε άγριο καυγά ανάμεσά τους.

Οι σοκαριστικοί διάλογοι

Το Live News εξασφάλισε και παρουσιάζει τους διαλόγους, τόσο ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι όσο και ανάμεσα στον φερόμενο ως δράστη και τους συνεργούς του, που ξετυλίγουν το κουβάρι της σκοτεινής αυτής υπόθεσης.

Όταν ο 43χρονος αντιλήφθηκε την κίνηση στον λογαριασμό, ζήτησε αμέσως εξηγήσεις από τη 44χρονη:

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Θύμα: «Γιατί προσπάθησες να πάρεις χρήματα από τον κοινό μας λογαριασμό;»

Κατηγορούμενη: «Χρειάζομαι 50.000 ευρώ, γιατί έχω οφειλές προς το Δημόσιο.»

Παράλληλα, ο 36χρονος νυν σύντροφος της γυναίκας προσπάθησε να στρατολογήσει συνεργούς. Χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τα παιδιά, επιχείρησε να τους πείσει να αναλάβουν δράση,άζοντας μάλιστα ως αμοιβή το ίδιο ακριβώς ποσό:

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Δράστης: «Θέλω να εκφοβίσουμε λίγο τον πρώην σύζυγο της συντρόφου μου, γιατί κακοποιεί τα παιδιά. Θα πάρετε 50.000 ευρώ.»

Συνεργός: «Αν ισχύει κάτι τέτοιο, φίλε, δεν θέλουμε χρήματα.»

Το χρονικό της δολοφονίας στην Αγία Παρασκευή

Το απόγευμα της 4ης Ιουλίου 2025, στην οδό Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή, σημειώθηκε η δολοφονική επίθεση με θύμα έναν πανεπιστημιακό καθηγητή του Μπέρκλεϊ. Ο καθηγητής βρισκόταν στην Ελλάδα προκειμένου να συναντήσει τα παιδιά του, τα οποία είχε αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, οικονομολόγο, όταν δέχθηκε τα πυρά του δράστη λίγο πριν από την προγραμματισμένη παραλαβή των ανήλικων παιδιών του.

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Μετά την ταυτοποίηση του θύματος, οι αρχές επικεντρώθηκαν στο κοντινό του περιβάλλον, εξετάζοντας πρόσωπα που είχαν άμεση σχέση μαζί του. Σύντομα προέκυψε ότι η σχέση του ζευγαριού είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα, ενώ το διαζύγιό τους χαρακτηριζόταν από ένταση και διαφωνίες. Η πρώην σύζυγος κλήθηκε αρκετές φορές για κατάθεση και, παρά τις αρνήσεις της, οι αστυνομικοί συνέχισαν να συγκεντρώνουν στοιχεία που οδήγησαν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι έρευνες αποκάλυψαν πως οι διαφορές ανάμεσα στους δύο πρώην συζύγους δεν περιορίζονταν μόνο σε ζητήματα που αφορούσαν τα παιδιά τους, αλλά επεκτείνονταν και σε οικονομικές υποθέσεις, μεταξύ άλλων σε εταιρικές δραστηριότητες που είχαν δημιουργήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, εξετάστηκαν αναφορές σχετικά με την προσωπική ζωή του θύματος, όπως ισχυρισμοί για προβλήματα με το αλκοόλ και συμπεριφορές που είχαν δημιουργήσει εντάσεις στον γάμο. Οι πληροφορίες αυτές, ωστόσο, παρέμειναν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πρώην σύζυγος φέρεται να είχε ζητήσει από τον νέο σύντροφό της να βρει άτομα που θα μπορούσαν να επιτεθούν στον πρώην σύζυγό της έναντι αμοιβής. Η υπόθεση, σύμφωνα με την αστυνομία, εξελίχθηκε σε οργανωμένο σχέδιο, με στόχο την εξόντωσή του και με στοιχεία που παρέπεμπαν σε προσχεδιασμένη ενέργεια.

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Οι τρεις άνδρες που φέρεται να συμμετείχαν στην επιχείρηση ταξίδεψαν από το Ναύπλιο στην Αθήνα. Οι δύο κατηγορούμενοι από την Αλβανία νοίκιασαν το όχημα διαφυγής, το οποίο τοποθέτησαν κοντά στο σημείο της επίθεσης. Ένας Βούλγαρος, γνωστός του 35χρονου συντρόφου της γυναίκας, φέρεται να εξασφάλισε το όπλο, ένα πιστόλι τύπου Tokarev.

Ο 35χρονος, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν ο άνθρωπος που εκτέλεσε την επίθεση. Φορώντας σκούρα ρούχα και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, πλησίασε τον καθηγητή και τον πυροβόλησε. Αμέσως μετά την πράξη του, φέρεται να διέφυγε με το όχημα όπου τον περίμεναν οι υπόλοιποι συνεργοί του.

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