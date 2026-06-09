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Ιδιαίτερα φορτισμένη είναι η περιγραφή που δίνει ο αδελφός του Πολωνού καθηγητή που έχασε τη ζωή του στην Αγία Παρασκευή, αναφερόμενος στην ψυχολογική κατάσταση των παιδιών του, τα οποία ζητούν διαρκώς να επιστρέψουν στην Πολωνία.

Μέσα από ανάρτησή του, ο αδελφός του θύματος, Łukasz Jeziorski, απευθύνει δημόσια έκκληση προς τις αρμόδιες αρχές να εγκρίνουν την αναχώρηση των ανήλικων παιδιών για την πατρίδα τους. Παράλληλα, περιγράφει με έντονα συναισθηματικό τρόπο τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μετά και την αυτοκτονία της μητέρας τους, η οποία αντιμετώπιζε κατηγορίες ως ηθική αυτουργός για τη δολοφονία του πρώην συζύγου της, του καθηγητή Przemek Jeziorski.

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Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ταξίδεψε εκτάκτως στην Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου, με στόχο να σταθεί δίπλα στα παιδιά και να τα στηρίξει σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο της ζωής τους. Όπως επισημαίνει, τα παιδιά εκφράζουν συνεχώς την επιθυμία τους να επιστρέψουν άμεσα στην Πολωνία.

Ο ίδιος τονίζει ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια, η οποία εξακολουθεί να βιώνει μια ιδιαίτερα επώδυνη πραγματικότητα.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, απευθύνει δημόσιο αίτημα για επίσπευση των απαραίτητων διαδικασιών ώστε να επιτραπεί στα παιδιά να φύγουν για την Πολωνία. «Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί για να επιτραπεί η αναχώρηση των παιδιών για την Πολωνία. Παρακαλώ, κυριολεκτικά ικετεύω να δοθεί η άδεια για να αναχωρήσουν τα παιδιά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του

«Αντιμέτωπος με μια ακόμη τραγωδία που έπληξε τα παιδιά του Πρέμεκ, πέταξα επειγόντως στην Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου. Πέρασα τη χθεσινή μέρα στηρίζοντας τα παιδιά.

Τα παιδιά είναι πολύ δεμένα μαζί μου, θέλουν να φύγουν για την Πολωνία ακόμη και αύριο. Το κύριο θέμα συζήτησης είναι τι θέλουν να πακετάρουν για το ταξίδι και πότε θα μπορέσουν να συναντήσουν τους φίλους τους στην Πολωνία. Η Ζωή θέλει πάρα πολύ να δει τα γατάκια που γεννήθηκαν πριν από 3 μέρες… Ο Άγγελος μου έπιασε το χέρι και με παρακαλούσε να τον πάρω, λέγοντας ότι δεν θέλει πια να βρίσκεται εδώ.

Τι πρέπει να πω στα παιδιά;

Πώς να τους εξηγήσω ότι δεν μπορώ να τα πάρω;

Πώς να εξηγήσω γιατί πρέπει να συνεχίσουν να βρίσκονται εδώ παρά τη θέλησή τους;

Η κατάσταση είναι δραματική κυρίως για τα παιδιά, αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί για να επιτραπεί η αναχώρηση των παιδιών για την Πολωνία.

Παρακαλώ, κυριολεκτικά ικετεύω να δοθεί η άδεια για να αναχωρήσουν τα παιδιά».