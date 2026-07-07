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Την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας κάνναβης και τη σύλληψη ενός διακινητή έφερε η παρατηρητικότητα των στελεχών της Άμεσης Δράσης.

Μέσα στη νύχτα έκριναν ύποπτο ένα όχημα και τους δύο επιβαίνοντές του, στην Αγία Παρασκευή και έκαναν σήμα στον οδηγό του να σταματήσει.

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Ο ύποπτος ανέπτυξε ταχύτητα και έτσι ξεκίνησε καταδίωξη μέχρι μία λεωφόρο στο Χαλάνδρι, όπου με έναν αδέξιο ελιγμό έπεσε επάνω σε κράσπεδο με το όχημα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

Οδηγός και συνοδηγός το έβαλαν στα πόδια, για να διαφύγουν, αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον έναν, υπήκοο Αζερμπαϊτζάν 30 ετών. Μέσα στο αυτοκίνητο βρήκαν 49 συσκευασίες, περιέχουσες 61 κιλά και 250 γραμμάρια κάνναβης.