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Στον αδελφό του δολοφονηθέντος, τον Ιούλιο του 2025 στην Αγία Παρασκευή, Πολωνού καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ, ανατίθεται η οριστική επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών του εκλιπόντος , όπως αναφέρεται σε Δελτίο Τύπου των Μιχάλη Δημητρακόπουλου και Εύας Μπόμπολη, πληρεξουσίων δικηγόρων της οικογένειας Γιεζιόρσκι.

Στο Δελτίο Τύπου οι δικηγόροι της οικογένειας του θύματος αναφέρονται τα εξής:

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«Μετά από 11 μήνες παραμονής στην Μονάδα Προστασίας Παιδιού “Άγιος Ανδρέας” των δύο ανήλικων παιδιών του δολοφονηθέντος Πολωνού καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ και πατέρα των ανηλίκων, Γιεζιορσκι Πρτσεμισλαβ, εκδόθηκε η απόφαση με την οποία η οριστική επιμέλεια των παιδιών ανατίθεται στον θείο τους, αδελφό του δολοφονηθέντος.

Η οικογένεια του αδικοχαμένου θύματος εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δικαίωση, καθώς η απόφαση υπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων και διασφαλίζει ότι τα παιδιά θα μεγαλώσουν μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον, με τη φροντίδα, την αγάπη και τη στήριξη των στενών συγγενών τους.

Η οικογένεια του θύματος ευχαριστεί θερμά τη διοίκηση και το προσωπικό της Μονάδας Προστασίας Παιδιού “Άγιος Ανδρέας” για την εξαιρετική φροντίδα, την ευαισθησία και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών.

Η οικογένεια εξακολουθεί να αναμένει τον προσδιορισμό της ποινικής δίκης για τη δολοφονία του πατέρα των ανηλίκων, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη».