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Νεκρή μέσα στο μπάνιο των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού εντόπισαν συγκρατούμενές της το πρωί της Παρασκευής μία 43χρονη γυναίκα, η οποία έφτιαξε έναν αυτοσχέδιο βρόχο και έδωσε τέλος στη ζωή της, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Πρόκειται για την πρώην σύζυγο καθηγητή πανεπιστημίου των ΗΠΑ, ο οποίος είχε δολοφονηθεί τον περασμένο Ιούλιο στη μέση του δρόμου από έναν 35χρονο, τον τότε σύντροφό της.

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Η 43χρονη είχε συλληφθεί ως ηθική αυτουργός και μετά την απολογία της Ανακριτής και Εισαγγελέας είχαν διατάξει την προσωρινή κράτησή της μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

η γυναίκα άφησε σημείωμα στα παιδιά της πριν δώσει τέλος στη ζωή της, λέγοντας πως είναι υπερήφανη για εκείνα και τους ζητά να μην την ξεχάσουν. Παράλληλα, λέει στα παιδιά της πως θα τα αγαπάει και αναφέρεται στις γιορτές και διακοπές που πέρασαν μαζί. Τέλος, απευθυνόμενη στα δύο παιδιά της σημειώνει ότι δεν την απογοήτευσαν ποτέ, ενώ στην τελευταία πρότασή της γράφει πως εάν τους πλήγωσε ποτέ «σας παρακαλώ συγχωρέστε με».

Το χρονικό της δολοφονίας στην Αγία Παρασκευή

Το απόγευμα της 4ης Ιουλίου 2025, στην οδό Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή, σημειώθηκε η δολοφονική επίθεση με θύμα έναν πανεπιστημιακό καθηγητή του Μπέρκλεϊ. Ο καθηγητής βρισκόταν στην Ελλάδα προκειμένου να συναντήσει τα παιδιά του, τα οποία είχε αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, οικονομολόγο, όταν δέχθηκε τα πυρά του δράστη λίγο πριν από την προγραμματισμένη παραλαβή των ανήλικων παιδιών του.

Μετά την ταυτοποίηση του θύματος, οι αρχές επικεντρώθηκαν στο κοντινό του περιβάλλον, εξετάζοντας πρόσωπα που είχαν άμεση σχέση μαζί του. Σύντομα προέκυψε ότι η σχέση του ζευγαριού είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα, ενώ το διαζύγιό τους χαρακτηριζόταν από ένταση και διαφωνίες. Η πρώην σύζυγος κλήθηκε αρκετές φορές για κατάθεση και, παρά τις αρνήσεις της, οι αστυνομικοί συνέχισαν να συγκεντρώνουν στοιχεία που οδήγησαν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι έρευνες αποκάλυψαν πως οι διαφορές ανάμεσα στους δύο πρώην συζύγους δεν περιορίζονταν μόνο σε ζητήματα που αφορούσαν τα παιδιά τους, αλλά επεκτείνονταν και σε οικονομικές υποθέσεις, μεταξύ άλλων σε εταιρικές δραστηριότητες που είχαν δημιουργήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, εξετάστηκαν αναφορές σχετικά με την προσωπική ζωή του θύματος, όπως ισχυρισμοί για προβλήματα με το αλκοόλ και συμπεριφορές που είχαν δημιουργήσει εντάσεις στον γάμο. Οι πληροφορίες αυτές, ωστόσο, παρέμειναν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πρώην σύζυγος φέρεται να είχε ζητήσει από τον νέο σύντροφό της να βρει άτομα που θα μπορούσαν να επιτεθούν στον πρώην σύζυγό της έναντι αμοιβής. Η υπόθεση, σύμφωνα με την αστυνομία, εξελίχθηκε σε οργανωμένο σχέδιο, με στόχο την εξόντωσή του και με στοιχεία που παρέπεμπαν σε προσχεδιασμένη ενέργεια.

Οι τρεις άνδρες που φέρεται να συμμετείχαν στην επιχείρηση ταξίδεψαν από το Ναύπλιο στην Αθήνα. Οι δύο κατηγορούμενοι από την Αλβανία νοίκιασαν το όχημα διαφυγής, το οποίο τοποθέτησαν κοντά στο σημείο της επίθεσης. Ένας Βούλγαρος, γνωστός του 35χρονου συντρόφου της γυναίκας, φέρεται να εξασφάλισε το όπλο, ένα πιστόλι τύπου Tokarev.

Ο 35χρονος, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν ο άνθρωπος που εκτέλεσε την επίθεση. Φορώντας σκούρα ρούχα και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, πλησίασε τον καθηγητή και τον πυροβόλησε. Αμέσως μετά την πράξη του, φέρεται να διέφυγε με το όχημα όπου τον περίμεναν οι υπόλοιποι συνεργοί του.

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