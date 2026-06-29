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Ο εκλιπών, ο οποίος διατηρούσε ιδιωτικό ιατρείο και ίδρυσε την εκπαιδευτική πλατφόρμα Psychotherapy.net, πέθανε από αυτοκτονία στο σπίτι του στην Καλιφόρνια.

Ο Βίκτορ Γιάλομ είχε αφιερώσει την καριέρα του στην υπαρξιακή-ανθρωπιστική θεραπεία, υποστηρίζοντας τη μάθηση μέσω της παρατήρησης πραγματικών συνεδριών.

Παράλληλα με την ψυχοθεραπεία, ασχολήθηκε ενεργά με τις τέχνες, τη γελοιογραφία και τη μουσική, αφήνοντας σημαντικό έργο στον τομέα της εκπαίδευσης επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

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Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου του Βίκτορ Γιάλομ, γιου του διακεκριμένου Αμερικανού ψυχιάτρου, συγγραφέα και ομότιμος καθηγητή ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, Ίβριν Γιάλομ, του σημαντικότερου εν ζωή εκπροσώπου της υπαρξιακής σχολής ψυχοθεραπείας.

Αυτοκτόνησε ο Βίκτορ Γιαλόμ σε ηλικία 66 ετών

Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο Γιάλομ αυτοκτόνησε στις 26 Φεβρουαρίου 2026, σε ηλικία 66 ετών στο σπίτι του στο Σαν Άνσελμο της Καλιφόρνιας, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη στον χώρο της ψυχοθεραπείας και της εκπαίδευσης.

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I had not heard that Victor Yalom had died. I had a great appreciation for his founding and development of https://t.co/MJfDLHFIV5. Victor Yalom Life and Legacy https://t.co/jd2SKiHlbk — Chris Gibson, PsyD (@therapiststips) June 29, 2026

Ο Βίκτορ, αφού απέκτησε το διδακτορικό του (PhD) από τη Σχολή Επαγγελματικής Ψυχολογίας της Καλιφόρνια (California School for Professional Psychology), ίδρυσε το Psychotherapy.net, μια κορυφαία διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ενώ παρήγαγε πάνω από 100 εκπαιδευτικά βίντεο και masterclasses.

Στον επαγγελματικό τομέα, είχε ένα επιτυχημένο ιδιωτικό ιατρείο στο Σαν Φρανσίσκο για πάνω από 25 χρόνια και εξειδικεύτηκε στην υπαρξιακή-ανθρωπιστική θεραπεία, στη συμβουλευτική ζεύγους και στη ομαδική θεραπεία.

Ο Βίκτωρ Γιάλομ πίστευε βαθιά ότι η ψυχοθεραπεία μαθαίνεται καλύτερα όχι μόνο μέσω της θεωρίας, αλλά μέσω της παρατήρησης, βλέποντας πώς οι έμπειροι ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές ακούν, ανταποκρίνονται και σχετίζονται σε πραγματικό χρόνο.

Μέσω του Psychotherapy.net, έκανε αυτού του είδους τη μάθηση προσιτή σε φοιτητές και επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο. Ήταν ένας άνθρωπος των συμφωνιών και της επίλυσης προβλημάτων, κάποιος που προτιμούσε να χαράζει το δικό του μονοπάτι παρά να ακολουθεί τα ήδη καθιερωμένα.

Εκτός της επαγγελματικής του ζωής, ο Βίκτορ ήταν ένας δημιουργός. Ήταν σκιτσογράφος, δημιουργώντας τακτικά γελοιογραφίες με θέμα την ψυχοθεραπεία που συνδύαζαν το χιούμορ με τη διορατικότητα: ζωγράφος και γλύπτης που εργαζόταν με ξύλο και μέταλλο· επίδοξος σαξοφωνίστας, λάτρης του σκακιού, παίκτης του πινγκ-πονγκ και, κατά γενική ομολογία, ένας ιδιαιτέρως εκφραστικός χορευτής.

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Παντρεύτηκε τη Μαρί – Ελένη Γιαλόμ το 2005 στο Los Barriles του Μεξικού που υπήρξε καθοριστικός συνεργάτης στην επέκταση του Psychotherapy.net, καθώς και μούσα, συνοδοιπόρος στις εξερευνήσεις και συνάδελφος καλλιτέχνης.

Ποιος είναι ο Ίρβιν Γιάλομ

Ο Ίρβιν Γιάλομ, ετών 95 ετών, είναι Αμερικανός υπαρξιακός ψυχίατρος, ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, καθώς και συγγραφέας τόσο μυθιστορημάτων όσο και έργων μη μυθοπλαστικού χαρακτήρα (δοκιμίων και συγγραμμάτων ψυχολογίας).

Έχει συγγράψει αρκετά εξαιρετικά εγχειρίδια ψυχοθεραπείας και πολλά συναρπαστικά μυθιστορήματα, όπως το «Στο ντιβάνι» ή το «Όταν έκλαψε ο Νίτσε», που είναι από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία στην Ελλάδα την τελευταία εικοσαετία.

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Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εν ζωή εκπροσώπους της υπαρξιακής σχολής ψυχοθεραπείας και είναι συγγραφέας του εγκυρότερου και πληρέστερου εγχειριδίου υπαρξιακής ψυχοθεραπείας “Yπαρξιακή Ψυχοθεραπεία”.

Είναι ένας από τους καλύτερους ψυχοθεραπευτές του καιρού του και ο εμπνευστής της υπαρξιακής σχολής της ψυχοθεραπείας, στην οποία ο θεραπευτής δίνει ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο που ο θεραπευόμενος χειρίζεται τέσσερα θεμελιώδη ζητήματα της ύπαρξής του: τη μοναξιά, το αναπόφευκτο του θανάτου, την απουσία εγγενούς νοήματος στη ζωή και την ελευθερία.

Έχει συγγράψει αρκετά εξαιρετικά εγχειρίδια ψυχοθεραπείας και πολλά συναρπαστικά μυθιστορήματα, όπως το «Στο ντιβάνι» ή το «Όταν έκλαψε ο Νίτσε», που είναι από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία στην Ελλάδα την τελευταία εικοσαετία.

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Παιδί πάμφτωχων, αμόρφωτων Πολωνοεβραίων μεταναστών, που έφτασαν στη Γη της Επαγγελίας από ένα χωριό της Ρωσίας και εργάστηκαν σκληρά για να οικοδομήσουν μια νέα ζωή, ξεκινώντας από ένα μπακάλικο σε μια κακόφημη γειτονιά της Ουάσιγκτον. «Όταν ήμουν παιδί, δεν μου άρεσε καθόλου η ζωή μου, η γειτονιά μου, το σχολείο μου, τα παιδιά με τα οποία έπαιζα, γράφει στην αυτοβιογραφία του. Ήθελα να έρθει κάποιος να με σώσει από όλα τούτα».

Ο ίδιος μελέτησε σκληρά και κατόρθωσε να μπει στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσιγκτον, από όπου πήρε μετεγγραφή στο τρίτο έτος για το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης.

Από εκεί βρέθηκε στη Βαλτιμόρη και στο νοσοκομείο Τζονς Χόπκινς, όπου ολοκλήρωσε την ειδικότητά του στην ψυχιατρική. Στα 15 του χρόνια γνώρισε και ερωτεύτηκε τη Μαίριλυν Καίνικ. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 ξεκίνησε τη μακρόχρονη καριέρα του στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, όπου είναι επίτιμος διδάκτωρ ψυχιατρικής.

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Ταυτόχρονα εργάστηκε ως ψυχοθεραπευτής τόσο σε ατομικές όσο και σε ομαδικές συνεδρίες και έχει υπάρξει θερμός οπαδός της ανθρωπιστικής προσέγγισης στη θεραπεία, της αυτοαποκάλυψης του θεραπευτή, ο οποίος θεωρεί ότι πρέπει να μοιράζεται σκέψεις και συναισθήματα με τον θεραπευόμενο – αυτό που έχει σημασία στην ψυχοθεραπεία είναι η προσωπική εντιμότητα και διαφάνεια, όχι η επαγγελματική αυθεντία, γράφει.

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Αν και αυτά τα βιβλία έχουν γίνει best sellers από το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό –και έχουν βραβευτεί για τη λογοτεχνική τους αξία όπως το Όταν έκλαψε ο Νίτσε που κέρδισε το Χρυσό Μετάλλιο της Κοινοπολιτείας για το καλύτερο μυθιστόρημα του 1993 και το 2009 τιμήθηκε από την Έκθεση Βιβλίου Βιέννη διανέμοντας εκατό χιλιάδες δωρεάν αντίτυπα του βιβλίου στους πολίτες της Βιέννης, ο ίδιος ο Yalom τα θεωρεί παιδαγωγικά έργα και βιβλία διδασκαλίας μέσα από ιστορίες, δημιουργώντας ένα νέο λογοτεχνικό είδος-το διδακτικό μυθιστόρημα. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί-ευρέως το καθένα περίπου σε δεκαπέντε με είκοσι γλώσσες-και έχουν σημειώσει σημαντικές πωλήσεις στο εξωτερικό.

Το βιβλίο του Όταν έκλαψε ο Νίτσε, για παράδειγμα, ήταν στην κορυφή της ισραηλινής λίστας με τις μεγαλύτερες πωλήσεις για διάστημα τεσσάρων ετών. Μια ανθολογία του μάλιστα, η Yalom Reader, δόθηκε στη δημοσιότητα από τις εκδόσεις Basic Books στο τέλος του 1997. η οποία έρχεται να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία του με αποσπάσματα από προσωπικά δοκίμια με παρατηρήσεις για επαγγελματίες της ψυχικής υγείας. Επιπλέον, μια μικρή ιστορία για το Ολοκαύτωμα της Ουγγαρίας, με τον τίτλο I’m calling the Police, έχει δημοσιευθεί ως βιβλίο σε διάφορες γλώσσες όπως γερμανικά, τουρκικά, ισπανικά, πορτογαλικά και ολλανδικά, ενώ επί του παρόντος ο Γιάλομ εργάζεται πάνω σε ένα μυθιστόρημα για τον Σπινόζα.

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