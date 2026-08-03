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Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός δίπλα στον τάφο της 26χρονης Λιρόν Μπάρντα, η οποία είχε σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του μουσικού φεστιβάλ Nova.

Η αδελφή του 30χρονου ανακάλυψε τη σορό του αργά το Σάββατο, αφού η οικογένεια ξεκίνησε αναζητήσεις μετά την εξαφάνισή του.

Η 26χρονη είχε χάσει τη ζωή της προσπαθώντας να προσφέρει πρώτες βοήθειες σε τραυματίες κατά την επίθεση της Χαμάς.

Ο σύντροφός της επισκεπτόταν συχνά τον τάφο της, διατηρώντας στενή επαφή με την οικογένειά της μετά τον θάνατό της.

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Έναν τραγικό επίλογο είχε η ιστορία ενός 30χρονου επιζώντα της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ. Ο Μπαρ Ασράφ έβαλε τέλος στη ζωή του δίπλα στον τάφο της συντρόφου του, Λιρόν Μπάρντα, η οποία είχε σκοτωθεί κατά την επίθεση της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova.

Το άψυχο σώμα του 30χρονου εντοπίστηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου από την αδελφή του σε νεκροταφείο στη Δυτική Όχθη. Ο Ασράφ βρέθηκε νεκρός δίπλα στον τάφο της 26χρονης συντρόφου του, η οποία εργαζόταν ως μπαργούμαν στο φεστιβάλ όταν εκδηλώθηκε η αιματηρή επίθεση.

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Σύμφωνα με όσα δήλωσε η αδελφή του στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα Walla, ο 30χρονος εξαφανίστηκε μετά την αποχώρησή τους από έναν γάμο, γεγονός που κινητοποίησε την οικογένειά του να τον αναζητήσει.

«Πέρασε μία ώρα, μετά δύο, και τότε η μεγαλύτερη αδελφή μου είπε: “Πάμε να τον ψάξουμε”. Πρώτα πήγαμε στα πιο πιθανά μέρη και στη συνέχεια αποφασίσαμε να ελέγξουμε τον τάφο της Λιρόν. Του άρεσε να πηγαίνει εκεί, να της μιλά και να νιώθει κοντά της», ανέφερε.

Περιγράφοντας τη στιγμή που τον εντόπισε, είπε:

«Η αδελφή μου είχε ένα προαίσθημα και μου είπε: “Εσύ πήγαινε”. Πλησίασα και ξαφνικά τον είδα ξαπλωμένο δίπλα στον τάφο της Λιρόν. Του είπα: “Μπαρ, σήκω, τι κάνεις πάλι…”. Τότε κατάλαβα ότι ήταν γεμάτος αίματα. Πάτησα πάνω σε ένα όπλο που βρισκόταν δίπλα του. Ούρλιαξα. Δεν μπορούσα να λειτουργήσω. Ήξερα ότι ήταν το τέλος. Το σώμα του ήταν παγωμένο. Οι διασώστες της Magen David Adom έκαναν ό,τι μπορούσαν. Πέθανε στο μέρος όπου ήθελε περισσότερο να βρίσκεται, δίπλα στη γυναίκα με την οποία ήθελε περισσότερο να είναι».

Η επιλογή της Λιρόν να μείνει και να βοηθήσει

Άτομα από το στενό περιβάλλον του ζευγαριού αναφέρουν ότι ο Μπαρ Ασράφ παρέμεινε σε στενή επαφή με την οικογένεια της Λιρόν μετά τον θάνατό της. Επισκεπτόταν συχνά τόσο τον τάφο της όσο και το πατρικό της σπίτι.

Όπως υπενθυμίζουν οι Times of Israel, η 26χρονη βρισκόταν στο φεστιβάλ Nova όταν ξεκίνησε η επίθεση. Αντί να απομακρυνθεί, επέλεξε να παραμείνει στο σημείο ώστε να προσφέρει πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

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Ο πατέρας της είχε περιγράψει στο παρελθόν στην εφημερίδα Israel Hayom την τελευταία τους συνομιλία:

«Μίλησα μαζί της εκείνο το πρωί. Της ζήτησα να φύγει από την περιοχή, αλλά αρνήθηκε. Μου είπε ότι υπήρχαν τραυματίες και ότι θα έμενε».

Αναφερόμενος στον χαρακτήρα της κόρης του, είχε προσθέσει:

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«Αυτή ήταν η Λιρόν. Θα είχα εκπλαγεί αν δεχόταν να εγκαταλείψει τους ανθρώπους και να σωθεί».

בר אסרף, משערי תקווה, שם קץ לחייו בירייה על קברה של חברתו הטובה לירון ברדה שנרצחה בנובה. אמו סיפרה לוואלה שב-7 באוקטובר נסע לחפש אחריה, ומאז התקשה להתמודד עם מותה והתקעקע לזכרה. ״אמרתי לו ׳בר, קום׳. ואז ראיתי שהוא מלא בדם. הוא מת במקום בו הכי רצה להיות״, שחזרה אחותו pic.twitter.com/e3KqOt2Mgz — אורי סלע Uri Sela (@uri_sela) August 2, 2026

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