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Στη Γαλλική Ριβιέρα βρίσκεται η Άννα Βίσση για τις καλοκαιρινές της διακοπές, με την ίδια να μοιράζεται όμορφες στιγμές με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η κορυφαία ερμηνεύτρια γεμίζει μπαταρίες πριν από τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ, που είναι προγραμματισμένη για τις 26 Σεπτεμβρίου.

Οι διακοπές της απόλυτης σταρ

Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ, που αγαπά ιδιαίτερα τα ταξίδια, επιλέγει συχνά την Κυανή Ακτή, την οποία έχει επισκεφθεί επανειλημμένα τόσο για να χαλαρώσει όσο και για να δώσει το «παρών» σε λαμπερά κοσμικά events.

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Στην πρόσφατη ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Άννα Βίσση μαγνήτισε τα βλέμματα ποζάροντας στον εμβληματικό χωματόδρομο του θρυλικού ξενοδοχείου «Hotel du Cap-Eden-Roc», ενός διαχρονικού καταφυγίου της παγκόσμιας ελίτ και των αστέρων του Χόλιγουντ.

Για τη βόλτα της στον διάσημο προορισμό επέλεξε μια αέρινη μαύρη παντελόνα, την οποία συνδύασε με ένα εντυπωσιακό strapless top σε έντονες πορτοκαλί, κόκκινες και μαύρες αποχρώσεις.

Instagram

Η κομψή εμφάνιση της σταρ προκάλεσε άμεση ανταπόκριση στο διαδίκτυο, αποσπώντας χιλιάδες likes και αποθεωτικά σχόλια από τους θαυμαστές της, οι οποίοι έσπευσαν να εξυμνήσουν τη νεανική της ενέργεια και το απαράμιλλο στυλ της.

Το συγκεκριμένο ταξίδι στη γαλλική Ριβιέρα αποτελεί τον επόμενο σταθμό της σειράς των φετινών εξωτικών αποδράσεων της τραγουδίστριας, καθώς λίγους μήνες νωρίτερα είχε επισκεφθεί τη Γαλλική Πολυνησία αλλά και την Ίμπιζα.