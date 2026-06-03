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Για τον ιδιαίτερο δεσμό που έχει αναπτύξει με την Άννα Βίσση μίλησε ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, αποκαλύπτοντας πως κάθε φορά που τη συναντά δεν μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του, με εκείνη να αντιμετωπίζει την κατάσταση με το γνωστό χιούμορ που τη διακρίνει.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε ως καλεσμένος στην εκπομπή The 2Night Show μαζί με τους ONE το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη διαδρομή του στο τραγούδι αλλά και στη μακρόχρονη σχέση που διατηρεί με την Άννα Βίσση.

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Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, στάθηκε στη σημαντική συμβολή της τραγουδίστριας στα πρώτα βήματα της καριέρας του στην Ελλάδα, λέγοντας:

«Δεν έχω λόγια να μιλήσω για την Άννα. Η Άννα με έφερε στην Ελλάδα, η Άννα έκανε ντουέτο μαζί μου και δουλέψαμε και πάρα πολλές φορές μαζί και σαν συγκρότημα. Με είχε προσέξει πάρα πολύ, με αγαπάει πολύ. Της έχω γράψει την “Έρημη πόλη” και είναι παράσημο για μένα. Τη λατρεύω, είμαστε οικογένεια, δεν έχω λόγια. Είμαι τρισευτυχισμένος γι’ αυτό που ζει αυτή τη στιγμή, δεν έχω λόγια, της αξίζει, την αγαπώ, χάνω τα λόγια μου. Είμαι έτοιμος να βάλω τα κλάματα. Τη βλέπω και πάω να βάλω τα κλάματα και μου λέει “δεν έχω πεθάνει ακόμα”».

Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου αναφέρθηκε στη διαχρονική πορεία της Άννας Βίσση και στην επιρροή που εξακολουθεί να ασκεί στο ελληνικό τραγούδι, δηλώνοντας:

«Της αξίζουν όλα, δεν υπάρχει κανένας πλέον που μπορεί να τη συναγωνιστεί, και ευτυχώς που υπάρχει η Άννα Βίσση. Η δισκογραφία τα τελευταία χρόνια χωλαίνει, και αυτό που έχω αναβιώσει τραγούδια της δεκαετίας του 1980 και από τις αρχές του 1990, κάνει τον κόσμο να ανακαλύπτει αυτούς τους καλλιτέχνες».