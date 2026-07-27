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Οι ακραίες θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των χιλιάδων πυροσβεστών που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα.

Στη Γαλλία, η πυρκαγιά στη Ζιρόντ χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη φυσική καταστροφή μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, έχοντας καταστρέψει περίπου 98.000 εκτάρια γης.

Αντίστοιχα, η Ισπανία καταγράφει ιστορικές πυρκαγιές στην επαρχία Άβιλα και τη Βαλένθια, με τις αρχές να προειδοποιούν για τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.

Οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων πυροσβεστών, ενώ έχουν συλληφθεί άτομα για εμπρησμό από αμέλεια.

Οι επιστήμονες αποδίδουν την ένταση των φαινομένων στην κλιματική κρίση, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα δημιουργούν πλέον απρόβλεπτες συνθήκες εξάπλωσης της φωτιάς.

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Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού βρίσκονται η Γαλλία και η Ισπανία, καθώς οι ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να κατακαίνε τεράστιες εκτάσεις, απειλώντας κατοικημένες περιοχές και προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις. Οι δύο χώρες βιώνουν μία από τις δυσκολότερες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών, με τις φλόγες να κινούνται με απρόβλεπτη ταχύτητα εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών, των ισχυρών ανέμων και της παρατεταμένης ξηρασίας.

Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους μέσα σε λίγες ημέρες. Στην Ισπανία οι εκκενώσεις ξεπερνούν τις 116.000, ενώ στη Γαλλία δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στα μεγάλα πύρινα μέτωπα.

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Η μεγαλύτερη φωτιά της σύγχρονης Γαλλίας

Το μεγαλύτερο μέτωπο βρίσκεται στη Ζιρόντ, νοτιοδυτικά του Μπορντό, όπου η πυρκαγιά έχει λάβει διαστάσεις πρωτοφανούς καταστροφής. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, έχουν καταστραφεί περίπου 98.000 εκτάρια γης, δηλαδή σχεδόν ένα εκατομμύριο στρέμματα, έκταση τέσσερις φορές μεγαλύτερη από την επιφάνεια του Παρισιού.

Η φωτιά χαρακτηρίζεται ήδη ως μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχει γνωρίσει η Γαλλία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι πυροσβέστες δίνουν διαρκή μάχη για να αποτρέψουν την είσοδο των φλογών στη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε ότι η πυρκαγιά έγινε ξανά «εξαιρετικά έντονη και απρόβλεπτη», καθώς οι φλόγες δημιούργησαν ακόμη και τους δικούς τους ανέμους, με αποτέλεσμα η εξάπλωσή τους να αλλάζει συνεχώς κατεύθυνση.

🇪🇸 🇫🇷 France fought an "unpredictable" wildfire close to Bordeaux on Sunday while Spain warned of "difficult hours" in its own fiery battle, with evacuations from danger zones in both countries mounting to well over 300,000 people.

➡️ https://t.co/yoJsHaWrZu pic.twitter.com/r242fNWn6S — AFP News Agency (@AFP) July 26, 2026

Τεράστια επιχείρηση κατάσβεσης

Στην περιοχή της Ζιρόντ έχει αναπτυχθεί μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις πυρόσβεσης που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα.

Περισσότεροι από 2.500 πυροσβέστες, ανάμεσά τους και ειδική ομάδα από την Ελβετία, επιχειρούν αδιάκοπα στα πύρινα μέτωπα. Παράλληλα, έχουν κινητοποιηθεί περίπου 1.500 στρατιωτικοί και 1.200 αστυνομικοί, οι οποίοι συνδράμουν τόσο στις επιχειρήσεις εκκένωσης όσο και στη διατήρηση της ασφάλειας στις πληγείσες περιοχές.

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Στο πλευρό των αρχών βρίσκονται επίσης εθελοντές, αγρότες και κάτοικοι που προσπαθούν με κάθε διαθέσιμο μέσο να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.

Τραυματίες πυροσβέστες και συλλήψεις για εμπρησμό

Το μέγεθος της επιχείρησης αποτυπώνεται και στον αριθμό των τραυματισμών. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, τουλάχιστον 75 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, ενώ δέκα χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα μέτωπα εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων τους.

Παράλληλα, δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

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Την ίδια στιγμή, η αστυνομία της Ζιρόντ προχώρησε σε τρεις συλλήψεις για εμπρησμό. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ένας άνδρας που κάπνιζε μέσα σε δασική έκταση, ενώ δύο ακόμη συνελήφθησαν επειδή πραγματοποιούσαν μπάρμπεκιου σε περιοχή υψηλού κινδύνου, παραβιάζοντας τις απαγορεύσεις που είχαν επιβληθεί λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς.

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μακρόν

Η κρισιμότητα της κατάστασης οδήγησε τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα τις πυρκαγιές και τη διαχείριση της κρίσης.

Η γαλλική κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετα μέτρα πολιτικής προστασίας, καθώς και νέα ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ οι αρχές απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις προς τους πολίτες και τους τουρίστες να αποφεύγουν τις πληγείσες περιοχές και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες εκκένωσης.

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Η κατάσταση στην Ισπανία

Την ίδια ώρα, η Ισπανία συνεχίζει να δίνει τη δική της μάχη με τις φλόγες.

Το μεγάλο μέτωπο δυτικά της Μαδρίτης έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο, σύμφωνα με τη στρατιωτική μονάδα έκτακτης ανάγκης της χώρας, ωστόσο οι αρχές εξακολουθούν να βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων παραμένει ιδιαίτερα υψηλός.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, έκανε λόγο για «δύσκολες ώρες», τονίζοντας ότι, παρά τη θετική εξέλιξη που παρουσίασε η πυρκαγιά κατά τη διάρκεια της νύχτας, η μάχη απέχει ακόμη πολύ από το τέλος της.

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Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ολόκληρη η Ιβηρική Χερσόνησος βιώνει πλέον με ιδιαίτερα έντονο τρόπο τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, είτε μέσω των πυρκαγιών είτε μέσω ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι καταστροφικές καταιγίδες και οι έντονες χιονοπτώσεις.

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Νέο μέτωπο στη Βαλένθια

Ενώ η κατάσταση κοντά στη Μαδρίτη παρουσιάζει βελτίωση, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρέθηκαν αντιμέτωπες με ένα νέο, ιδιαίτερα επικίνδυνο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια.

Η πυρκαγιά έχει περίμετρο περίπου 21 χιλιομέτρων, με τον πρόεδρο της περιφέρειας, Χουανφράν Πέρες Γιόρκα, να δηλώνει πως η φωτιά «ξεπερνά τις δυνατότητες κατάσβεσης».

Περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούν να προστατεύσουν οικισμούς και κρίσιμες υποδομές.

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Παράλληλα, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην πόλη Μανίσες της Βαλένθια, όταν βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του σε φαράγγι, σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Η φωτιά-«τέρας» στην Άβιλα

Ιδιαίτερα δραματική παραμένει και η κατάσταση στην επαρχία Άβιλα.

Η υπουργός Περιβάλλοντος της Ισπανίας, Σάρα Άαγκεσεν, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πυρκαγιά ως τη μεγαλύτερη δασική φωτιά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, καθώς έχει ήδη καταστρέψει περίπου 50.000 εκτάρια γης.

Η επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας, Βιρτζίνια Μπαρκόνες, περιέγραψε χαρακτηριστικά την πυρκαγιά ως «τέρας», επισημαίνοντας ότι η συμπεριφορά της μεταβάλλεται διαρκώς, δυσκολεύοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι ισπανικές αρχές προχώρησαν επίσης στην εκκένωση οκτώ ακόμη δήμων κοντά στο Τολέδο, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους σε περισσότερους από 116.000.

Το σπάνιο φαινόμενο που δημιουργεί η ίδια η φωτιά

Ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία των τελευταίων ημερών είναι η εμφάνιση του σπάνιου φαινομένου του πυροσωρειτομελανία (Pyrocumulonimbus).

Πρόκειται για τεράστια σύννεφα που δημιουργούνται από τη θερμότητα της ίδιας της πυρκαγιάς. Τα νέφη αυτά μπορούν να παράγουν ισχυρούς ανέμους, ηλεκτρικές εκκενώσεις ακόμη και κεραυνούς, οι οποίοι είναι ικανοί να προκαλέσουν νέες εστίες φωτιάς πολλά χιλιόμετρα μακριά από το αρχικό μέτωπο.

Το φαινόμενο αυτό δημιουργεί έναν εξαιρετικά επικίνδυνο φαύλο κύκλο, καθώς η ίδια η πυρκαγιά μεταβάλλει τις καιρικές συνθήκες, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την κατάσβεσή της.

Οι κάτοικοι παλεύουν να σώσουν τα σπίτια τους

Στις περιοχές που απειλούνται άμεσα, οι κάτοικοι προσπαθούν να προστατεύσουν μόνοι τους τις περιουσίες τους μέχρι να φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Με λάστιχα ποτίσματος καταβρέχουν αυλές, στέγες και δρόμους, ελπίζοντας ότι θα περιορίσουν την εξάπλωση των φλογών.

«Προσπαθούμε να σώσουμε τα σπίτια μας. Οι πυροσβέστες μάς είπαν ότι σε δύο ή τρεις ώρες η φωτιά θα βρίσκεται εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής Σεν Ζαν ντ’ Ιγιάκ, λίγα χιλιόμετρα από το μεγάλο μέτωπο.

Η κλιματική κρίση πίσω από τα ακραία φαινόμενα

Οι καταστροφικές πυρκαγιές εκδηλώνονται την ώρα που η Γαλλία βιώνει το τέταρτο κύμα καύσωνα της φετινής χρονιάς, ενώ ανάλογες ακραίες θερμοκρασίες επικρατούν και στην Ισπανία.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει τόσο τη συχνότητα όσο και την ένταση τέτοιων ακραίων φαινομένων. Η πολύμηνη ανομβρία, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους, έχει μετατρέψει τα δάση σε τεράστιες εκτάσεις εξαιρετικά εύφλεκτης βλάστησης.

Οι αρχές και στις δύο χώρες προειδοποιούν ότι, ακόμη και αν τα μεγαλύτερα μέτωπα περιοριστούν τις επόμενες ημέρες, ο κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων παραμένει πολύ υψηλός, καθώς οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη μιας από τις σοβαρότερες περιόδους δασικών πυρκαγιών που έχει γνωρίσει η νοτιοδυτική Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες.