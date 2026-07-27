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Εικόνες που προκαλούν σοκ καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στις περιοχές που δοκιμάζονται από τις μεγάλες πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να γεμίζουν από βίντεο που δείχνουν την αγωνιώδη προσπάθεια των ζώων να σωθούν από τις φλόγες.

Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα είναι άλογα που τρέχουν πανικόβλητα σε δρόμους για να ξεφύγουν από τη φωτιά, ελάφια που εγκαταλείπουν τα δάση τα οποία έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, αλλά και άλλα άγρια ζώα που αναζητούν απεγνωσμένα ασφαλές καταφύγιο.

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Un Centro Ecuestre al suroeste de #Francia decidió liberar a caballos de sus caballerizas tras los fuertes incendios que azotan esta zona junto con #España, esta acción fue debido a que no pudieron reubicarlos en otra zona.



🎥 AF Lune. pic.twitter.com/nQdnBnmhXW — RUN Oficial (@RUN_oficial) July 27, 2026

Wildlife are suffering in the worst wildfires that have ever been seen in Europe 😢. pic.twitter.com/DFIkJEj5tX July 26, 2026

Σε άλλα βίντεο διακρίνονται πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων να εντοπίζουν εξαντλημένα ζώα, προσφέροντάς τους νερό και τις πρώτες βοήθειες, καθώς έχουν παραμείνει για ώρες εκτεθειμένα στην έντονη ζέστη και τον πυκνό καπνό.

🐾 ❤️ Mientras los incendios siguen castigando amplias zonas de España, el grupo portugués de rescate animal IRA ya trabaja sobre el terreno en Ávila para salvar a los animales atrapados por las llamas pic.twitter.com/6HvrYb0wQK — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) July 27, 2026

Την ίδια στιγμή, φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους να μην αφήνουν πίσω τα κατοικίδιά τους. Παράλληλα, οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη διάσωση ζώων που έχουν παγιδευτεί κοντά στα ενεργά πύρινα μέτωπα.

Τα βίντεο που έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες αναδεικνύουν μια ακόμη τραγική διάσταση των καταστροφικών πυρκαγιών: πέρα από τα καμένα δάση και τις τεράστιες υλικές ζημιές, αμέτρητα ζώα δίνουν καθημερινά έναν αγώνα ζωής, προσπαθώντας να ξεφύγουν από την πύρινη λαίλαπα.