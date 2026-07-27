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Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε χώρο στάθμευσης κατοικίας στα Άνω Λιόσια Αττικής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς.