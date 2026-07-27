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Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε χώρο στάθμευσης κατοικίας στα Άνω Λιόσια Αττικής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.



Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

#Πυρκαγιά σε χώρο στάθμευσης οικίας στα Άνω Λιόσια Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Advertisement Advertisement July 27, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς.