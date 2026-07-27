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Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 10:45 το πρωί της Δευτέρας (27/7) στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνης, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ειδικότερα, στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο .

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές. Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ