Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 10:45 το πρωί της Δευτέρας (27/7) στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνης, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ειδικότερα, στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο .
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές. Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ