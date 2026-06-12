Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με τρεις σφαίρες στο κεφάλι βρήκαν νεκρό αρσενικό αρκουδάκι 2,5 ετών στο χωριό Πυλωρί του Δήμου Βοΐου Κοζάνης.

Σκότωσαν αρκουδάκι 2,5 ετών με τρεις σφαίρες στο κεφάλι

Για το απάνθρωπο περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Τσοτυλίου από κάτοικο της περιοχής και εν συνεχεία ενημερώθηκε η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ», καθώς και κτηνίατρος δημόσιας υπηρεσίας της περιοχής, οι οποίοι και βρέθηκαν άμεσα στην περιοχή.

Advertisement

Advertisement

Μετά τη νεκροψία του κτηνιάτρου και υπό τον συντονισμό του Δασαρχείου έγινε ταφή στο άτυχο αρκουδάκι, ενώ θα ακολουθήσει η σχετική έρευνα για το περιστατικό από το Δασαρχείο Τσοτυλίου. Η θανάτωση ή ο τραυματισμός αρκούδας είναι μια παράνομη πράξη, η οποία διώκεται ποινικά, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που αρκούδα θανατώνεται παρανόμως από άνθρωπο, λέει η Καλλιστώ.

Υπενθυμίζουμε ότι η αρκούδα στην Ελλάδα είναι ένα απόλυτα προστατευόμενο είδος, σύμφωνα με την ελληνική και τη διεθνή νομοθεσία. Το είδος, καθώς και ο βιότοπός του, προστατεύονται από το Δασικό Κώδικα, αλλά και από την Οδηγία για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΕ), τη συνθήκη της Βέρνης και τη συνθήκη της Ουάσινγκτον (CITES). Σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (2009), η αρκούδα ταξινομείται στα Κινδυνεύοντα Είδη.

Οι πολίτες που διαπιστώνουν την παρουσία αρκούδας κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή σε ανθρώπινη δραστηριότητα καλούνται να ενημερώσουν τις αρμόδιες Αρχές, όπως το Δασαρχείο ή την Αστυνομία, και εφόσον απαιτείται θα ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο που προβλέπεται για τις Ομάδες Άμεσης Επέμβασης.

Σε ότι αφορά τα περιστατικά προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, τονίζει ότι «οι πολίτες πρέπει να ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές, όπως το Δασαρχείο ή την Αστυνομία, και εφόσον απαιτείται θα ενεργοποιείται το πρωτόκολλο που προβλέπεται για τις Ομάδες ‘Αμεσης Επέμβασης».