Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πραγματοποιείται σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της.

Η κόρη της εκλιπούσης, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν τραυματισμένη, μεταφέρεται στην τελετή με ιδιωτικό ασθενοφόρο για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της.

Στην εξόδιο ακολουθία παρίστανται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκπρόσωποι κομμάτων, στελέχη της αυτοδιοίκησης, καθώς και πλήθος συγγενών και φίλων της οικογένειας.

Πολιτικοί παράγοντες και φορείς απέστειλαν στεφάνια στη μνήμη της θανούσας, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια για την απώλειά τους.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης πραγματοποιείται η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7). Με λευκά λουδούδια στα χέρια, συγγενείς και φίλοι έχουν συγκεντρωθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, προκειμένου να της πουν το τελευταίο αντίο.

Η σορός της Βάγιας Νέστορα έφτασε στην εκκλησία λίγο μετά τις 10:30, με το κλίμα να είναι βαρύ. Τραγική φιγούρα ο σύζυγός της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης, ο οποίος έχασε τη σύζυγό του με τόσο τραγικό τρόπο.

Advertisement

Advertisement

Για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της, η Αφροδίτη Νέστορα έφτασε στην εκκλησία με ασθενοφόρο ενώ εισήλθε στον Ναό κρατώντας λευκά λουλούδια και κινούμενη με αμαξίδιο. Τα σοβαρά της εγκαύματα σε πόδια και χέρια, είναι καλυμμένα με επιδέσμους.

Υπενθυμίζεται ότι η Αφροδίτη Νέστορα παρέμενε για νοσηλεία στο νοσοκομείο Παπανικολάου και η μετακίνησή της για την κηδεία έγινε με δική της ευθύνη.

«Άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε ποτάμι πόνου και οδύνης» είπε ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα στον επικήδειο. «Ευχαριστώ, η μητέρα μου ήταν υπέροχος άνθρωπος» είπε η Αφροδίτη Νέστορα βγαίνοντας από την εκκλησία.

Ο επικήδειος του αδερφού της Βάγιας Νέστορα, Γρηγόρη

«Άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε πηγάδι πόνου και οδύνης» είπε ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα στον μοναδικό επικήδειο που εκφωνήθηκε.

Μιλώντας για τη «Βαγίτσα», ο Γρηγόρης Νέστορας είπε ότι «υπέφερε και χάθηκε από βέβηλα και άνανδρα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε». «Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί που μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και οδύνης και πλατιά λίμνης οργής και πολλά αναπάντητα ερωτήματα, γιατί, γιατί, γιατί;».

Advertisement

«Το γνωρίζουμε ότι δολοφονήθηκες. Μια δολοφονία από θρασύδειλους και βέβηλους ανθρώπους που βύθισαν την οικογένειά μας σε μεγάλη δυσκολία. Αλλά μέσα σε αυτό τον ζόφο του θανάτου έλαμψε η αλήθεια της αθωότητάς σου» είπε ακόμα ο αδελφός της Βάγιας Νέστορα.

Ο ίδιος λύγισε όταν αναφέρθηκε στην κόρη της Βάγιας Νέστορα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 37 ετών αλλά και στον αγαπημένο εγγονό της εκλειπούσης, Γιώργο, «που κάνατε σχέδια για να πάτε στη θάλασσα σε λίγες ημέρες».

«Κακώς έβγαλες εισιτήριο. Και ο Χάρος είναι μπαμπέσης και δεν κάνει ακυρώσεις εισιτηρίων Τώρα ταξιδέψες στα φωτεινά του ουρανού και στην αγκαλιά του Θεού και εκεί θα συναντήσεις το αστεράκι μας, τη Νικολέτα» κατέληξε ο αδελφός της Βάγιας Νέστορα.

Advertisement

Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και πλήθος πολιτικών και τοπικών φορέων έχουν δώσει το «παρών»

Στην κηδεία παρίσταται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς ωστόσο να εκφωνήσει επικήδειο, καθώς και εκπρόσωποι κομμάτων και φορέων. Το «παρών» έχουν δώσει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Καλλιόπη Βέττα, εκπρόσωποι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, στελέχη της αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Μητσοτάκης

Νίκος Ανδρουλάκης

Μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία και την τρομοκρατία έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, σε δηλώσεις του κατά την προσέλευσή του στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπρηστική επίθεση τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη.

«Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα, ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της, αλλά και να στείλω ένα καθαρό μήνυμα: Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, τον διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μία ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους».

Advertisement

Νίκος Ταχιάος, Υφυπουργός υποδομών και μεταφορών Έλενα Ράπτη, Υφυπουργός Τουρισμού Στέλιος Πέτσας

Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός Παιδείας

Στεφάνια μεταξύ άλλων έχουν στείλει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργο Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλευρης, ο υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος κ.α

Με λευκά λουλούδια συγγενείς και φίλοι συγκεντρώνονται στον Ναό όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία

Η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης (1/7), όταν η πυρκαγιά που προκλήθηκε από την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας είχε τραγική κατάληξη.

Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI Ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της εκλιπούσας και πατέρας του στελέχους της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα – Πηγή: EUROKINISSI

Με ασθενοφόρο η Αφροδίτη Νέστορα στην κηδεία

Η κόρη της, Αφροδίτη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στην ίδια επίθεση και μέχρι σήμερα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπανικολάου, αναμένεται να βρεθεί στην τελετή με δική της ευθύνη, προκειμένου να αποχαιρετήσει τη μητέρα της. Θα μεταφερθεί στον ναό με ιδιωτικό ασθενοφόρο.

Advertisement

Το χρονικό της τραγωδίας στη Θεσσαλονίκη: Η εμπρηστική επίθεση που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα

Τρεις εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια και οχήματα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης 1ης Ιουλίου 2026 στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας σοκ και οδηγώντας στον θάνατο τη 72χρονη Βάγια Νέστορα.

Advertisement

Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε περίπου στις 04:20 στην περιοχή της Τούμπας, στην οδό Γραβιάς 20, όπου άγνωστοι τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε πυλωτή πολυκατοικίας, με ένα από αυτά να συνδέεται με τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακειμίδη.

Λίγο αργότερα, στην οδό Τσιαπάνου στην Τούμπα, σημειώθηκε δεύτερη επίθεση με γκαζάκι στην είσοδο πολυκατοικίας όπου διαμένει ο βουλευτής και στέλεχος της ΝΔ Σάββας Αναστασιάδης. Η τρίτη επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή της Χαριλάου, όπου ένα από τα οχήματα που καταστράφηκαν ανήκε στην πολιτεύτρια της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα.

Από την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τραυματίστηκαν η Αφροδίτη Νέστορα, ο πατέρας της, ο οποίος παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα, και η 72χρονη μητέρα της. Η Βάγια Νέστορα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σε εξαιρετικά βαριά κατάσταση. Διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ με εκτεταμένα εγκαύματα στο 80% της σωματικής της επιφάνειας και πολυοργανική ανεπάρκεια. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Advertisement

Η Αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Οι αρχές εξετάζουν βίντεο από την ευρύτερη περιοχή, δεδομένα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας, αλλά και στοιχεία από τα υπολείμματα των μηχανισμών που εστάλησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι πρώτοι έλεγχοι για γενετικό υλικό και αποτυπώματα δεν έδωσαν θετικά αποτελέσματα. Παράλληλα, ερευνάται πιθανή σύνδεση των δραστών με άτομα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές.

(Με πληροφορίες από thesspost.gr)