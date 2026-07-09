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Η Κοζάνη ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει σήμερα, Πέμπτη, τη Βάγια Νέστορα, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική τελετή που θα πραγματοποιηθεί παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, αλλά και της κόρης της, Αφροδίτης, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται μετά τον σοβαρό τραυματισμό της από την εμπρηστική επίθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, ενώ από τις 11:00 η σορός θα βρίσκεται στον ναό για το τελευταίο λαϊκό προσκύνημα. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ταφή στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου. Στην τελετή αναμένεται να παραστούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.

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Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η παρουσία της κόρης της εκλιπούσας, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο από το νοσοκομείο προκειμένου να αποχαιρετήσει τη μητέρα της. Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται με εγκαύματα που υπέστη κατά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της.

Η οικογένεια έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να στηρίξουν το έργο του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» μέσω δωρεάς. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης είναι σταθερή και δεν προκαλεί ανησυχία, ωστόσο παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση μετά τη μεταφορά της από τη Μονάδα Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου σε κλινική πλαστικής χειρουργικής.