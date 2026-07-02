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Η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, και ο πατέρας της παραμένουν νοσηλευόμενοι με αναπνευστικά προβλήματα και εγκαύματα μετά το περιστατικό.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών.

Οι πρώτες εκτιμήσεις υποδεικνύουν τη συμμετοχή τουλάχιστον τριών ατόμων που χρησιμοποίησαν μοτοσικλέτες για την εκτέλεση της επίθεσης σε κατοικίες στελεχών.

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Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια της εμπρηστικής επίθεσης σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, ενώ νέα στοιχεία φωτίζουν την οικογενειακή τραγωδία που είχε προηγηθεί τα τελευταία χρόνια.

Η οικογένεια είχε ήδη δοκιμαστεί σκληρά το 2021, όταν η κόρη της Βάγιας Νέστορα και αδελφή της Αφροδίτης Νέστορα, Νικολέτα Νέστορα, έχασε τη ζωή της σε ηλικία μόλις 37 ετών, έπειτα από γενναία μάχη που έδινε με σοβαρή ασθένεια. Η άτυχη γυναίκα άφησε πίσω της ένα μικρό αγόρι.

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Μετά τον θάνατο της κόρης της, η Βάγια Νέστορα ανέλαβε την ανατροφή του εγγονού της, προσπαθώντας να του προσφέρει στήριξη και να καλύψει το μεγάλο κενό που άφησε η απώλεια της μητέρας του.

Η ίδια τραυματίστηκε σοβαρά κατά την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη, καθώς υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα, εσωτερικά και εξωτερικά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στα τραύματά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thesspost.gr, η Νικολέτα Νέστορα εργαζόταν στη Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας, ενώ τα τελευταία χρόνια της ζωής της κατοικούσε με την οικογένειά της στη Θεσσαλονίκη.

Την ίδια ώρα, η κόρη της Βάγιας Νέστορα, Αφροδίτη Νέστορα, καθώς και ο πατέρας της, εξακολουθούν να νοσηλεύονται με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα, μετά την επίθεση.

Ποια είναι η Αφροδίτη Νέστορα

Η Αφροδίτη Νέστορα είναι δικηγόρος και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Θεσσαλονίκης, με πολυετή παρουσία τόσο στον νομικό όσο και στον πολιτικό χώρο.

Κατάγεται από την Κοζάνη και τα Γρεβενά και είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Κεντ, ενώ είναι υποψήφια διδάκτωρ και δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, με περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας.

Τα τελευταία περίπου 15 χρόνια διατηρεί το δικό της δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, συνεργαζόμενη με τον e-ΕΦΚΑ και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του υπουργείου Δικαιοσύνης.

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Η επαγγελματική της δραστηριότητα εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων, όπως το τραπεζικό και εμπορικό δίκαιο, οι οικογενειακές διαφορές, οι επαγγελματικές μισθώσεις, η εξυγίανση επιχειρήσεων και ζητήματα που αφορούν το νέο πτωχευτικό πλαίσιο.

Παράλληλα με τη δικηγορική της πορεία, η Αφροδίτη Νέστορα έχει αναπτύξει έντονη πολιτική δράση. Έχει θέσει υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία στην Α’ Θεσσαλονίκης και συμμετέχει ενεργά σε κοινωνικές και θεσμικές πρωτοβουλίες.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι έρευνες των Αρχών για τις εμπρηστικές επιθέσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία λαμβάνει καταθέσεις και εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να ταυτοποιήσει τους δράστες.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται το ενδεχόμενο οι εμπλεκόμενοι να προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και να σχετίζονται με ομάδες που δραστηριοποιούνται γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, οι ειδικοί αναλύουν τα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών, ώστε να διαπιστωθεί αν συνδέονται με άλλες παρόμοιες επιθέσεις του παρελθόντος.

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Μέχρι στιγμής, οι Αρχές εκτιμούν ότι στις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δύο από αυτούς επέβαιναν στην ίδια μοτοσικλέτα και τοποθέτησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

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Ένα ακόμη άτομο, που κινούνταν με δεύτερη μοτοσικλέτα, φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως «τσιλιαδόρος», ενώ εξετάζεται και η πιθανή συμμετοχή ενός τέταρτου προσώπου, το οποίο ενδέχεται να οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσικλέτα της ομάδας.

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