Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, κατέληξε στο νοσοκομείο λόγω σοβαρών εγκαυμάτων μετά από εμπρηστική επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συντονισμένων επιθέσεων με γκαζάκια σε οικίες στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε την τυφλή βία και τόνισε την ανάγκη για προστασία της κοινωνικής ενότητας και της δημοκρατικής ομαλότητας.

Οι αρχές διερευνούν τις επιθέσεις που έπληξαν οχήματα και εισόδους πολυκατοικιών όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έχασε τη μάχη με τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

«Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων» είναι το μήνυμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σε ανάρτησή του στα social media.

Advertisement

Advertisement

«Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων! Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο! Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας.Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά».

Στις 18:50 έφυγε από τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου: «Σήμερα, 1-7-2026 και ώρα 5:53π.μ. η κα Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκαύματα [80% της σωματικής της επιφάνειας], πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η διοίκηση του Ιπποκρατείου εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένειά της και στους οικείους της».

Τρεις εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης 1η Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ, σε Τούμπα και Πυλαία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 04:20 τα ξημερώματα σε πιλοτή πολυκατοικίας στην Τούμπα στην οδό Γραβιάς 20 σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, όπου διαμένει ο πρόεδρος της διοικούσας Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ιωακείμοβιτς.

Στην οδό Τσιαπάνου, στην Τούμπα, το γκαζάκι τοποθετήθηκε στην είσοδο πολυκατοικίας που διαμένει ο Σάββας Αναστασιάδης, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η τρίτη επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Χαριλάου, με ένα από τα οχήματα που καταστράφηκαν να ανήκει στην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα.