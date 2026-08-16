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Όπως πρώτη είχε γράψει η HuffPost, η Μαντόνα βρίσκεται εδώ και λίγα 24ωρα στην Κέρκυρα μαζί με τον σύντροφό της, τα παιδιά της και στενούς φίλους και συνεργάτες.

Σύμφωνα με νέες, αποκλειστικές πληροφορίες, το βράδυ της Κυριακής η Μαντόνα γιόρτασε τα γενέθλιά της σε γνωστή ταβέρνα- μεζεδοπωλείο που βρίσκεται σε ένα χωριό λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Κέρκυρας. Μάλιστα από πολύ νωρίς είχαν μαζευτεί εκεί αρκετοί κάτοικοι και τουρίστες προκειμένου να τη δουν από κοντά καθώς η ίδια είχε εκδηλώσει την επιθυμία να επισκεφτεί την τοπική εκκλησία αλλά τελικά φαίνεται πως η διαρροή της πληροφορίας άλλαξε τα σχέδιά της για λόγους ασφαλείας. Η ίδια εξάλλου έχει εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ορθόδοξη θρησκεία, κάτι που φάνηκε από την ιδιωτική της επίσκεψη στα Μετέωρα.

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Μάλιστα οι συνεργάτες της είχαν επιθεωρήσει από νωρίς το κατάστημα και είχαν πληρώσει το ποσό 10.000 ευρώ προκειμένου να κλείσουν όλον τον χώρο, που έχει μάλιστα και ζωντανή ελληνική μουσική.

Το βίντεο του Θέμη Γεωργαντά με τη Μαντόνα

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο Θέμης Γεωργαντάς κατάφερε να δει από κοντά την αγαπημένη του τραγουδίστρια από κοντά την ώρα που επιβιβαζόταν στη θαλαμηγό της από το tender μαζί με τον σύντροφό της και ανέβασε το σχετικό βίντεο στο instagram του: «Πήγα μέχρι το Μόντρεαλ και το Μεξικό μόνο για εκείνη. Έπαιξα τα τραγούδια της σε κάθε ένα από τα DJ σετ μου! Και σήμερα, “πλέω” μαζί της στην Κέρκυρα!

Χρόνια Πολλά στην κορυφαία γυναίκα καλλιτέχνη στον πλανήτη! Χρόνια Πολλά, Βασίλισσα! Καλώς ήρθες στην Ελλάδα Μαντόνα!»