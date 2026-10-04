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Νέες εξελίξεις έρχονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη με τα πρώτα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις να «καίνε» την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο Mega, στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, βρέθηκε η ουσία προποφόλη, ουσία που χρησιμοποιείται στην μέθη και φαίνεται να δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη θέση της γιατρού που βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού, κατηγορούμενη για τον θάνατο του τραγουδιστή.

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Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε η αναισθητική ουσία προποφόλη κάτι που αν επιβεβαιωθεί δημιουργεί νέα δεδομένα στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή καθώς αποδεικνύεται ότι είχε γίνει μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός, αρνείται από την πρώτη στιγμή πως χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ωστόσο, μεταγενέστερες καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου της Καρνεάδου φέρεται να έρχονται σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει.

Συγκεκριμένα, νοσηλεύτρια του ιατρείου κατέθεσε ότι η γιατρός τής ζήτησε να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο και να ρωτήσει εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Την τηλεφωνική επικοινωνία επιβεβαίωσε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και η αναισθησιολόγος που δέχθηκε την κλήση, διευκρινίζοντας ότι ενημέρωσε πως δεν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη.

Παράλληλα, από στοιχεία που φέρεται να προέκυψαν στο πλαίσιο της έρευνας και της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου, εξετάζεται και διαδικτυακή αναζήτηση σχετικά με το εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη.