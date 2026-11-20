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Νέα εμφάνιση στο ελληνικό TikTok έκανε ο Νοτιοκορεάτης Τεαχόνγκ Κιμ, ο οποίος έχει καταφέρει να κερδίσει το ενδιαφέρον των Ελλήνων χρηστών μέσα από τα βίντεό του, στα οποία ερμηνεύει δημοφιλή ελληνικά τραγούδια.

Αυτή τη φορά, ο Τεαχόνγκ Κιμ επέλεξε να τραγουδήσει μια γνωστή επιτυχία του Γιώργου Μαζωνάκη, συγκεντρώνοντας και πάλι χιλιάδες προβολές στα social media. Η νέα του ανάρτηση ήρθε μετά την απήχηση που είχε το προηγούμενο βίντεό του, στο οποίο είχε ερμηνεύσει τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου.

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Στο καινούργιο βίντεο, ο Νοτιοκορεάτης δοκιμάζει τις φωνητικές του δυνατότητες στο τραγούδι «Σαν ήμουνα παιδί» του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως και στην προηγούμενη εμφάνισή του, βρίσκεται καθισμένος στη θέση του οδηγού μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ η μουσική παίζει και εκείνος προσπαθεί να ακολουθήσει τους ελληνικούς στίχους με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο.

Το βίντεο δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή των χρηστών του TikTok, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και προκαλώντας νέο κύμα ενδιαφέροντος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τεαχόνγκ Κιμ φαίνεται πως έχει βρει έναν ξεχωριστό τρόπο να επικοινωνεί με το ελληνικό κοινό, επιλέγοντας αγαπημένα ελληνικά τραγούδια και παρουσιάζοντας τις δικές του ερμηνείες, οι οποίες συνεχίζουν να γίνονται viral.