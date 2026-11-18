Η Μιμή Ντενίση κατά την παρουσίαση της ταινίας της στο Μουσείο της Ακρόπολης, τον Ιούνιο του 2026. Eurokinissi

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Το ιστορικό ντοκιμαντέρ βασίζεται στην αλληλογραφία της Νίσμπετ, αποκαλύπτοντας τις φιλοδοξίες του ζεύγους για τη μεταφορά των αρχαιοτήτων στη Βρετανία.

Η διεθνής προβολή της ταινίας πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες στις 19 Νοεμβρίου, με στόχο την ανάδειξη του αιτήματος για την επανένωση των Γλυπτών.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της ελληνικής πολιτείας και διεθνείς ακαδημαϊκοί, συζητώντας για τη σημασία της προστασίας της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

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Η άγνωστη στο ευρύ κοινό ιστορία της γυναίκας που βρέθηκε στο πλευρό του Λόρδου Έλγιν κατά την αρπαγή των Γλυπτών του Παρθενώνα έρχεται στο προσκήνιο μέσα από την ταινία της Μιμής Ντενίση «The Woman behind Elgin – Who got the Parthenon Marbles» («Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν – Ποιος πήρε τα Γλυπτά του Παρθενώνα»), η οποία πραγματοποιεί την πρώτη διεθνή προβολή της την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, παρουσία του υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδου και της ίδιας της δημιουργού.

Η επιλογή των Βρυξελλών για την πρώτη διεθνή προβολή της ταινίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς μεταφέρει το ζήτημα της αρπαγής και της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στην καρδιά της Ευρώπης, στην πόλη όπου εδρεύουν οι βασικοί θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις για το ευρωπαϊκό μέλλον. Παράλληλα, αναδεικνύει τη διεθνή διάσταση ενός αιτήματος που υπερβαίνει τα ελληνικά σύνορα και αφορά την προστασία της κοινής ευρωπαϊκής και παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

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Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της ελληνικής πρεσβείας στο Βέλγιο, θα ολοκληρωθεί με συζήτηση για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, με κεντρικό ομιλητή τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργο Κουμουτσάκο.

Στο επίκεντρο του ιστορικού ντοκιμαντέρ βρίσκεται η Μαίρη Νίσμπετ, σύζυγος του Βρετανού διπλωμάτη Τόμας Μπρους, 7ου Κόμη του Έλγιν, και ο ρόλος που διαδραμάτισε στην αφαίρεση των Γλυπτών από την Ακρόπολη στις αρχές του 19ου αιώνα.

Μέσα από την προσωπική της αλληλογραφία, η ταινία φωτίζει μια λιγότερο γνωστή πλευρά της ιστορίας, παρουσιάζοντας τη Νίσμπετ όχι απλώς ως παρατηρήτρια των γεγονότων αλλά ως πρόσωπο που γνώριζε και ενδιαφερόταν ενεργά για την απόκτηση των αρχαιοτήτων.

Η Μιμή Ντενίση, η οποία υπογράφει το σενάριο και την αφήγηση, βασίστηκε σε εκτενή έρευνα των επιστολών της Νίσμπετ προς τη μητέρα και τον σύζυγό της. Η αλληλογραφία αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, τις φιλοδοξίες του ζεύγους Έλγιν για τη μεταφορά αρχαιοτήτων στη Βρετανία, ορισμένες από τις οποίες προορίζονταν αρχικά και για τη διακόσμηση της ιδιωτικής τους κατοικίας στη Σκωτία.

Πρόκειται για ιστορικά τεκμήρια που είχαν δημοσιευθεί στο παρελθόν, αλλά η κινηματογραφική τους αξιοποίηση αναδεικνύει πτυχές της υπόθεσης που παραμένουν ελάχιστα γνωστές στο ευρύ κοινό.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Ευαγγελάκου, συνδυάζει ιστορική τεκμηρίωση και δραματοποιημένες σκηνές, με τη συμμετοχή δεκάδων ηθοποιών και γυρίσματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η ελληνική πρεμιέρα της πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026 στο Μουσείο της Ακρόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

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Από την ιστορία στη διεκδίκηση της επανένωσης

Η προβολή στις Βρυξέλλες αποκτά και μια ευρύτερη διάσταση, καθώς θα ακολουθήσει συζήτηση για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, ένα αίτημα που εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της ελληνικής πολιτιστικής διπλωματίας.

Κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο Γιώργος Κουμουτσάκος, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ενώ στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης θα συμμετάσχουν η Μιμή Ντενίση, ο καθηγητής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Γάνδης Roald F. Docter και ο Kris Tytgat, εκπρόσωπος της Βελγικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

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Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Προϊστάμενος της Μονάδας Λετονικής Γλώσσας της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την PREMIERACT, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βέλγιο, με μέγα χορηγό τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου της Γάνδης και της Διεθνούς Ένωσης για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα (IARPS). Την ταινία παρουσιάζουν η Lumad Production και η ΕΡΤ.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στις 19:00, στο W:Halll, Centre Culturel de Woluwe–Saint–Pierre (Avenue Charles Thielemans 93, Βρυξέλλες), με άνοιγμα των θυρών στις 18:00.

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