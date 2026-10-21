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Η ίδια φορούσε εσάρπα με το σύνθημα υπέρ του επαναπατρισμού των αρχαιοτήτων, παρά τις προσπάθειες του προσωπικού ασφαλείας να την εμποδίσει.

Η ακτιβίστρια κατηγόρησε το μουσείο για διατήρηση εκθεμάτων που αποκτήθηκαν μέσω λεηλασιών και άσκησε κριτική για την αποδοχή χορηγιών από πετρελαϊκή εταιρεία.

Την υποστήριξή της στη δράση εξέφρασε δημόσια η μητέρα της και συγγραφέας Κάθι Λι, ενώ στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Μικ Τζάγκερ.

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Ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα έστειλε μέσα στο ίδιο το Βρετανικό Μουσείο η ακτιβίστρια Τζόρτζι Ρόμπερτσον. Η ίδια έδωσε το «παρών» σε γκαλά του μουσείου, φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα και μια μεγάλη εσάρπα με το σύνθημα «Return the Marbles», δηλαδή «Επιστρέψτε τα Γλυπτά».

Σε ανάρτησή της στο Instagram, όπου δημοσίευσε φωτογραφίες από την εμφάνισή της στην εκδήλωση, η Ρόμπερτσον έκανε λόγο για «ένα από τα πιο διαχρονικά σκάνδαλα», αναφερόμενη στο γεγονός ότι το Βρετανικό Μουσείο δεν είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης πολλών από τα εκθέματα που διατηρεί στις συλλογές του.

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Όπως υποστήριξε, «πολλά λεηλατήθηκαν και πολλά άλλα αφαιρέθηκαν διά της βίας από αποικιοκρατικούς κατακτητές». Παράλληλα, περιέγραψε την αντίδραση του προσωπικού ασφαλείας, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, επιχείρησε να την αναγκάσει να αφαιρέσει το μήνυμα από την εσάρπα της, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να την πείσει. Όπως ανέφερε, οι υπεύθυνοι προσπάθησαν επίσης να εμποδίσουν τη φωτογράφιση του συνθήματος, σε μια προσπάθεια, όπως εκτίμησε, να φιμώσουν τη σχετική συζήτηση.

Η Βρετανίδα ακτιβίστρια επανέλαβε με σαφήνεια τη θέση της για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, τονίζοντας ότι αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο που πρέπει να επιστρέψει στο Μουσείο της Ακρόπολης. «Τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν μαζί, πρέπει να επανενωθούν στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα. Το εθνικό μας μουσείο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες αξίες και όχι να διαιωνίζει μια κληρονομιά αποικιοκρατικής βίας και λεηλασίας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανάρτηση, η Ρόμπερτσον άσκησε κριτική στο Βρετανικό Μουσείο και για την αποδοχή χορηγιών από την πετρελαϊκή εταιρεία BP. Όπως υποστήριξε, το μουσείο εξακολουθεί να συγκαλύπτει ωμότητες, την ώρα που η εταιρεία αποκομίζει κέρδη τόσο από τη σφαγή του παλαιστινιακού λαού όσο και από την καταστροφή του πλανήτη.

Η ακτιβίστρια συνόδευσε τη δημοσίευσή της με φωτογραφίες από την εκδήλωση, στις οποίες συμπεριέλαβε και δύο στιγμιότυπα με αιχμηρά σχόλια. Στο πρώτο, αναφερόμενη στον θρυλικό τραγουδιστή των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ, έγραψε: «Δείτε τον Μικ Τζάγκερ να απολαμβάνει την εμφάνιση». Στο δεύτερο, σχολιάζοντας την αντιπαράθεσή της με τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, σημείωσε: «Εμένα να αντιπαρατίθεμαι με τον Τζορτζ Όσμπορν, ο οποίος δεν το απόλαυσε και τόσο!».

Στο πλευρό της κόρης της τάχθηκε και η μητέρα της, η Αυστραλή συγγραφέας Κάθι Λι, η οποία με δική της ανάρτηση εξέφρασε δημόσια τη στήριξή της στη διαμαρτυρία.

«Η διαμαρτυρία της αγαπημένης μου κόρης, Τζόρτζι, υπέρ της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, στο πλαίσιο του χορού του Βρετανικού Μουσείου, φαίνεται πως διασκέδασε τον δικό μας ιστορικό θησαυρό, τον Μικ Τζάγκερ», έγραψε, αναφερόμενη στην παρουσία του μουσικού στην εκδήλωση.