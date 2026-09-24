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Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, ανέφερε εκπρόσωπος του Μουσείου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.

Σε ερώτηση εάν το Βρετανικό Μουσείο συμμερίζεται την εκτίμηση δημοσιεύματος της εφημερίδας Telegraph, σύμφωνα με το οποίο οι συνομιλίες μεταξύ της ελληνικής πλευράς και του Μουσείου για το εν λόγω θέμα έχουν ουσιαστικά περιέλθει σε αδιέξοδο και σε ποια φάση βρίσκονται οι συνομιλίες με την ελληνική πλευρά, ο εκπρόσωπος του Μουσείου τόνισε: «Η θέση του Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία παραμένουν αμετάβλητες».

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Ο εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις στην εφημερίδα Financial Times του διευθυντή τού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, ο οποίος αναφερόμενος στη συμφωνία για τον δανεισμό της Ταπισερί της Μπαγιέ στη Βρετανία, είπε πως η συγκεκριμένη συμφωνία θα μπορούσε να προσφέρει «μια αχτίδα ελπίδας» για πρόοδο και στο θέμα των Γλυπτών. «Θα ήλπιζα ότι μπορεί να υπάρξει κάποια απτή πρόοδος. Θα ήταν κάτι υπέροχο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σημερινό άρθρο του στην εφημερίδα The Guardian εξέφρασε την έκπληξη του για την πρόσφατη πρόταση του Βρετανικού Μουσείου ότι ο δανεισμός της Ταπισερί της Μπαγιέ θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για μια συμφωνία σχετικά με τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

«Δεν πιστεύω ότι μπορεί», ξεκαθαρίζει ο πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι η Γαλλία δάνεισε την Ταπισερί ως ενιαίο έργο και ως ενιαίο έργο θα επιστραφεί στη Γαλλία «ενώ στην περίπτωση του Παρθενώνα ισχύει το αντίστροφο: αναπόσπαστα μέρη του μνημείου αφαιρέθηκαν διά της βίας και διασκορπίστηκαν».