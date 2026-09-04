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Η έκθεση με τίτλο «Athena, the Stage is Yours: The Parthenon Puzzle» θα εγκαινιαστεί στις 18 Νοεμβρίου 2026 και θα διαρκέσει έως τον Ιούλιο του 2027.

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο απέρριψε το αίτημα του γερμανικού μουσείου για τον προσωρινό δανεισμό επιπλέον θραυσμάτων από το Μουσείο Ακρόπολης.

Η έκθεση επικεντρώνεται στην παρουσίαση μιας νέας, αρχαιολογικά τεκμηριωμένης πρότασης για την ανασύνθεση του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα μέσω ψηφιακών μεθόδων.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν σύγχρονες τεχνολογίες και ιστορικά δεδομένα για να δημιουργήσουν ένα μοντέλο της γλυπτικής σύνθεσης σε πραγματική κλίμακα.

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Δύο θραύσματα από τα Γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο πρόκειται να ταξιδέψουν στη Γερμανία, προκειμένου να παρουσιαστούν σε μεγάλη έκθεση αφιερωμένη στον γλυπτό διάκοσμο των αετωμάτων του Παρθενώνα.

Τα δύο θραύσματα θα παρουσιαστούν στο Liebieghaus Skulpturensammlung της Φρανκφούρτης, στο πλαίσιο της έκθεσης «Athena, the Stage is Yours: The Parthenon Puzzle», η οποία εγκαινιάζεται στις 18 Νοεμβρίου 2026 και θα διαρκέσει έως τις 25 Ιουλίου 2027.

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Το ίδιο το γερμανικό μουσείο επιβεβαιώνει επισήμως ότι η έκθεση θα περιλαμβάνει σημαντικά δάνεια από το Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου, χωρίς, ωστόσο, να έχει δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής την ακριβή ταυτότητα των δύο παρθενώνειων θραυσμάτων.

Αρχικά, στον σχεδιασμό της έκθεσης προβλεπόταν και η παρουσία θραυσμάτων από την Αθήνα. Το Liebieghaus είχε ζητήσει τον προσωρινό δανεισμό εννέα θραυσμάτων του Παρθενώνα από το Μουσείο Ακρόπολης, τα οποία θα συνεκτίθεντο με εκείνα του Βρετανικού Μουσείου. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε, ωστόσο, αρνητικά επί του σχετικού αιτήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επίσημο δελτίο Τύπου του Liebieghaus, το οποίο εκδόθηκε στις 13 Αυγούστου, προτού γίνει γνωστή η ελληνική απόφαση, περιλαμβάνει ακόμη το Μουσείο Ακρόπολης μεταξύ των ιδρυμάτων που θα παραχωρούσαν εκθέματα.

Η συγκυρία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πριν από λίγες ημέρες, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου Νίκολας Κάλιναν συνέδεσε δημοσίως την επιτυχή συμφωνία για τον δανεισμό της Ταπισερί της Μπαγιέ -εν προκειμένω, δεν πρόκειται για κλεμμένο θησαυρό- στη Βρετανία με τις δυνατότητες που θα μπορούσαν να ανοίξουν ανάλογες συμφωνίες πολιτιστικών ανταλλαγών για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Τι θα περιλαμβάνει η έκθεση

Όπως αναφέρει το Liebieghaus, στο επίκεντρό της έκθεσης βρίσκονται τα αποτελέσματα πολυετούς έρευνας για το ανατολικό αέτωμα του Παρθενώνα και μια νέα, αρχαιολογικά τεκμηριωμένη πρόταση για την πλήρη ανασύνθεση της γλυπτικής σύνθεσής του.

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Το ανατολικό αέτωμα απεικόνιζε τη γέννηση της Αθηνάς από την κεφαλή του Δία, ένα κοσμολογικό επεισόδιο που παραδίδεται από τις αρχαίες γραπτές πηγές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το γερμανικό μουσείο, η αρχική σύνθεση περιλάμβανε 39 μορφές, μεγάλο μέρος των οποίων καταστράφηκε κατά τον εκχριστιανισμό του μνημείου.

Μολονότι τα γνωστά θραύσματα είχαν δημοσιευθεί ήδη από το 1910, κρίσιμα ερωτήματα για την αρχική θέση και τη μορφή του συνόλου παρέμεναν αναπάντητα. Η ερευνητική ομάδα υπό τον αρχαιολόγο Βίντσεντς Μπρίνκμαν, επικεφαλής του Τμήματος Αρχαιοτήτων και Ασίας του Liebieghaus, επανεξέτασε το σωζόμενο υλικό, αποδίδοντας εκ νέου πολυάριθμα θραύσματα σε συγκεκριμένες μορφές.

Για την ανασύνθεση αξιοποιήθηκαν αρχαιολογικές, ιστορικες, καλλιτεχνικές και σύγχρονες τεχνολογικές μέθοδοι. Ιδιαίτερα σημαντικές ενδείξεις προσέφεραν παραστάσεις σε ανάγλυφα ρωμαϊκών σαρκοφάγων, ενώ με τη βοήθεια τρισδιάστατων σαρώσεων τα θραύσματα συναρμολογήθηκαν ψηφιακά. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός μοντέλου της γλυπτικής σύνθεσης σε πραγματική κλίμακα.

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Επίσης, μια ειδικά σχεδιασμένη σκηνογραφική εγκατάσταση θα καθοδηγεί τους επισκέπτες στα διαδοχικά στάδια της ανασύνθεσης, ενώ θα παρουσιάζεται και η περίπου 200 ετών ιστορία της έρευνας γύρω από τον Παρθενώνα. Η διαδρομή ολοκληρώνεται με ειδικά σχεδιασμένη ψηφιακή εφαρμογή κινούμενης εικόνας, μέσα από την οποία οι μορφές του ανατολικού αετώματος «ζωντανεύουν», αποδίδοντας παραστατικά τη νέα πρόταση ανασύνθεσης.