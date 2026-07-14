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Η δράση αυτή προωθεί τη νέα παγκόσμια περιοδεία του συγκροτήματος και αναδεικνύει σημαντικά έργα της κορεατικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι επισκέπτες μπορούν ήδη να παρατηρήσουν πέντε επιλεγμένα ιστορικά αντικείμενα που συνδέονται με την έκθεση για την κορεατική δημιουργικότητα.

Παράλληλα, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Σαν Φρανσίσκο προετοιμάζει έκθεση με έργα από την προσωπική συλλογή του μέλους των BTS, RM.

Η συγκεκριμένη έκθεση επιχειρεί έναν διάλογο μεταξύ κορεατών καλλιτεχνών και κορυφαίων εκπροσώπων της διεθνούς μοντέρνας τέχνης.

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Οι BTS συνεργάζονται με το Βρετανικό Μουσείο, στο πλαίσιο προώθησης της νέας παγκόσμιας περιοδείας τους, για μία έκθεση, η οποία αναδεικνύει σημαντικά έργα της κορεατικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Βέβαια, το κορεάτικο συγκρότημα είχε συνεργαστεί και με το Μουσείο Guggenheim, σε μία ιδιωτική εκδήλωση, πραγματοποιώντας μουσική εμφάνιση ανάμεσα στα έργα της αναδρομικής έκθεσης της Κάρολ Μπόουβ, στο πλαίσιο γυρισμάτων για την εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon».

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Σε αντίθεση με εκείνη την εκδήλωση, η συνεργασία με το Βρετανικό Μουσείο αποτελεί μια ανοιχτή πολιτιστική δράση για το κοινό, η οποία εντάσσεται σε μια ευρύτερη καλλιτεχνική διαδρομή που εκτείνεται σε ολόκληρο το Λονδίνο και έχει στόχο την προώθηση της νέας παγκόσμιας περιοδείας των BTS, η οποία συνοδεύει την κυκλοφορία του τελευταίου τους άλμπουμ.

Όπως αναφέρει το ίδιο το μουσείο στην επίσημη ιστοσελίδα του: «Το πέμπτο στούντιο άλμπουμ των BTS, “ARIRANG”, αντλεί την έμπνευσή του από το ομώνυμο παραδοσιακό κορεατικό τραγούδι, το οποίο έχει εξελιχθεί σε διαχρονικό σύμβολο της κορεατικής ταυτότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς. Με αφορμή τη νέα μας μεγάλη έκθεση “Korea”, που εξερευνά 2.000 χρόνια δημιουργικότητας στην κορεατική χερσόνησο, δημιουργήσαμε μια ειδική διαδρομή στην Korea Foundation Gallery, παρουσιάζοντας πέντε αντικείμενα που αναδεικνύουν αυτές τις θεματικές».

Οι επισκέπτες μπορούν ήδη να περιηγηθούν σε αυτά τα πέντε αντικείμενα που βρίσκονται στο επίκεντρο της ειδικά σχεδιασμένης διαδρομής. Ανάμεσά τους βρίσκονται ένα sarangbang (το παραδοσιακό δωμάτιο μελέτης ενός Κορεάτη λόγιου), ένα moon jar (κεραμικό δοχείο σε σχήμα φεγγαριού), μια συλλογή θησαυρών από το Βασίλειο της Σίλα, χρυσά σκουλαρίκια, καθώς και δύο ιστορικά κεραμίδια στέγης.

Παράλληλα, περίπου 8.000 χιλιόμετρα μακριά, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Σαν Φρανσίσκο (SFMOMA) προετοιμάζει μια ακόμη σημαντική έκθεση αφιερωμένη στη σχέση των BTS με την τέχνη.

Η έκθεση, με τίτλο «RM x SFMOMA: Between You and Me», θα περιλαμβάνει έργα από την προσωπική συλλογή του RM, μέλους των BTS, σε συνδυασμό με επιλεγμένα έργα από τη συλλογή του ίδιου του μουσείου. Ανάμεσα στους Κορεάτες καλλιτέχνες που θα παρουσιαστούν συγκαταλέγονται οι Yun Hyong-keun, Park Rehyun, Kwon Okyon, Kim Yun Shin, To Sangbong και Chang Ucchin.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα έργα τους θα εκτεθούν δίπλα σε δημιουργίες κορυφαίων εκπροσώπων της μοντέρνας τέχνης, όπως οι Μαρκ Ρόθκο, Άγκνες Μάρτιν, Ανρί Ματίς, Τζόρτζια Ο’Κιφ και Πάουλ Κλέε, δημιουργώντας έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στην κορεατική και τη δυτική παράδοση.

Η έκθεση «Korea» στο Βρετανικό Μουσείο, θα διαρκέσει από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

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Με πληροφορίες από ARTnews