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Ούτε το πρωί της Τετάρτης ο Νίκος Στραβελάκης εμφανίστηκε στο πλατό του OPEN, ενώ την προηγούμενη μέρα είχε παρουσιάσει κανονικά τη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Real FM.

Πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν πως, σήμερα Τετάρτη, ο Νίκος Στραβελάκης έχει μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο ώστε να αποφασίσουν από κοινού πώς θα εξελιχθεί η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ μέχρι στιγμής το γραφείο Τύπου του OPEN δεν έχει σχολιάσει όσα ακούγονται τα τελευταία 24ωρα.

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Ευχή όλων είναι να επικρατήσει ψυχραιμία και ο δημοσιογράφος να συνεχίσει κανονικά στην εκπομπή «10 παντού», αφού όλοι αναγνωρίζουν τη σημαντική του συμβολή στην επιτυχημένη πορεία της πρωινής ζώνης του OPEN. Η αλήθεια πάντως είναι ότι όταν η ατμόσφαιρα ανάμεσα σε δύο συμπαρουσιαστές ηλεκτρίζεται τόσο έντονα από την πρώτη κιόλας εβδομάδα, ώστε ένας σοβαρός επαγγελματίας, όπως ο Νίκος Στραβελάκης, να απέχει από τα καθήκοντά του, η συνέχειά της μόνο εύκολη δεν μπορεί να είναι.

Νίκος Στραβελάκης: Η απουσία του είχε επίπτωση στα ποσοστά τηλεθέασης

Χωρίς τον Νίκο Στραβελάκη, το «10 παντού» την Τρίτη είχε σημαντική πτώση στους πίνακες τηλεθέασης: Η εκπομπή έκανε μέσο όρο μόλις 1,7% στο δυναμικό κοινό (έπεσε μέχρι το 0,8%), ενώ στο σύνολο έχασε τα διψήφια ποσοστά του (9%). Ακριβώς απέναντι οι «Αταίριαστοι» σήμειωσαν 15,4% και 20,3% αντίστοιχα.

Το ρεπορτάζ βρίσκεται σε εξέλιξη.