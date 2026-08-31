Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Άννα Μαρία πραγματοποίησε ένα όνειρο ζωής επισκεπτόμενη τη Γροιλανδία, έπειτα από δώρο που έλαβε από τις αδελφές της, βασίλισσα Μαργκρέτε και πριγκίπισσα Βενεδίκτη.

Στο ταξίδι αυτό, το οποίο περιλάμβανε στάσεις στο Νουούκ και το Ιλούλισσατ, τη συνόδευσε η κόρη της, πριγκίπισσα Θεοδώρα, για τον εορτασμό των ογδοηκοστών γενεθλίων της.

Η Δανική Βασιλική Οικογένεια τίμησε δημόσια την επέτειο των γενεθλίων της, δημοσιεύοντας φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη της Άννας Μαρίας στους παγετώνες της Γροιλανδίας.

Για τον εορτασμό της συμπλήρωσης των ογδόντα ετών, η Άννα Μαρία επέλεξε να παραμείνει στην Ελλάδα, όπου υποδέχθηκε μέλη της οικογένειάς της, ανάμεσα στα οποία τη βασίλισσα Σοφία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα όνειρο που είχε εδώ και χρόνια κατάφερε να πραγματοποιήσει η Άννα Μαρία, χήρα του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, λίγο πριν από τα 80ά της γενέθλια, χάρη σε ένα ιδιαίτερο δώρο από τις δύο αδελφές της, τη βασίλισσα Μαργκρέτε και την πριγκίπισσα Βενεδίκτη.

Η Άννα Μαρία συμπλήρωσε τα 80 της χρόνια την Κυριακή 30 Αυγούστου και η Δανική Βασιλική Οικογένεια δεν παρέλειψε να τιμήσει τη σημαντική αυτή επέτειο. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευσε μια φωτογραφία της μπροστά από έναν εντυπωσιακό παγετώνα στη Γροιλανδία, αποκαλύπτοντας παράλληλα το ιδιαίτερο δώρο που είχε λάβει για τα γενέθλιά της.

Advertisement

Advertisement

Το όνειρο ζωής που έγινε πραγματικότητα

«Πολλές ευχές στην Αυτού Μεγαλειότητα βασίλισσα Άννα Μαρία, η οποία σήμερα γίνεται 80 ετών» έγραψαν ο βασιλιάς Φρέντερικ και η βασίλισσα Μαίρη της Δανίας, συνοδεύοντας την ευχή τους με το στιγμιότυπο από τη Γροιλανδία.

Στην ίδια ανάρτηση εξηγούν ότι, στις αρχές Αυγούστου, η Άννα Μαρία πραγματοποίησε μια μεγάλη της επιθυμία, καθώς επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη Γροιλανδία.

Το ταξίδι περιλάμβανε στάσεις στην πρωτεύουσα Νουούκ και στο Ιλούλισσατ, γνωστό για το εντυπωσιακό τοπίο του και τους παγετώνες του. Η επίσκεψη είχε ακόμη μεγαλύτερη συμβολική σημασία, καθώς αποτέλεσε δώρο των δύο αδελφών της, της βασίλισσας Μαργκρέτε και της πριγκίπισσας Βενεδίκτης, για τη συμπλήρωση των 80 χρόνων της.

Η Άννα Μαρία δεν έκανε το ταξίδι μόνη της. Μαζί της βρέθηκε η μικρότερη κόρη της, πριγκίπισσα Θεοδώρα, γεγονός που έκανε την εμπειρία ακόμη πιο οικογενειακή.

Το ταξίδι ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστό και για έναν ακόμη λόγο: παρά τους στενούς δεσμούς της με τη Δανία, η Άννα Μαρία δεν είχε επισκεφθεί μέχρι τότε τη Γροιλανδία. Η επίσκεψη, επομένως, αποτέλεσε την εκπλήρωση μιας προσωπικής επιθυμίας που κρατούσε εδώ και χρόνια.

Από τη Δανία στην Ελλάδα

Η ζωή της Άννας-Μαρίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη τόσο με τη Δανία όσο και με την Ελλάδα. Γεννήθηκε στις 30 Αυγούστου 1946 ως η νεότερη κόρη του βασιλιά Φρειδερίκου Θ΄ και της βασίλισσας Ίνγκριντ της Δανίας.

Σε ηλικία μόλις 18 ετών παντρεύτηκε τον τότε διάδοχο του ελληνικού θρόνου, Κωνσταντίνο, και έγινε βασίλισσα των Ελλήνων. Παρέμεινε στο πλευρό του μέχρι τον θάνατό του, τον Ιανουάριο του 2023.

Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια διατήρησε στενούς δεσμούς με τη δανική βασιλική οικογένεια και τις δύο μεγαλύτερες αδελφές της, Μαργκρέτε και Βενεδίκτη.

Advertisement

Τα 80ά γενέθλια στην Ελλάδα

Για τα ίδια τα γενέθλιά της, η Άννα Μαρία επέλεξε να βρίσκεται στην Ελλάδα, όπου γιόρτασε τη σημαντική επέτειο μαζί με μέλη της οικογένειάς της.

Σύμφωνα με το Hola, ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκε και η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, κουνιάδα της Άννας-Μαρίας, η οποία ταξίδεψε στην Ελλάδα μαζί με τις κόρες της, ινφάντα Έλενα και ινφάντα Κριστίνα.

Έτσι, ο εορτασμός των 80ών γενεθλίων της συνδύασε δύο σημαντικά κομμάτια της ζωής της: την Ελλάδα, που υπήρξε η πατρίδα της για δεκαετίες, και τη Δανία, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε και όπου εξακολουθεί να διατηρεί στενούς οικογενειακούς δεσμούς.

Advertisement

Advertisement