Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας επιβάλλει στους οδηγούς την υποχρέωση ευγενούς συμπεριφοράς προς τους υπόλοιπους οδηγούς και τους πεζούς.

Η παραβίαση της εν λόγω διάταξης επισύρει πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για σαράντα ημέρες.

Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν κάθε περιστατικό επιθετικής συμπεριφοράς ή προσβλητικών χειρονομιών κατά περίπτωση, χωρίς να υφίσταται συγκεκριμένος τιμοκατάλογος ποινών.

Επιπλέον, η χρήση υβριστικών εκφράσεων ή απειλών ενδέχεται να στοιχειοθετήσει το αδίκημα της εξύβρισης σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα.

Οι παραβάτες που ξεπερνούν τα όρια της ευπρέπειας αντιμετωπίζουν σοβαρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, οι οποίες εξαρτώνται από τη βαρύτητα της συμπεριφοράς τους.

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Η εικόνα είναι τόσο ελληνική ώστε σχεδόν δεν χρειάζεται περιγραφή. Φανάρι. Κορνάρισμα. Ο μπροστινός αργεί δύο δευτερόλεπτα να ξεκινήσει. Το παράθυρο κατεβαίνει, το χέρι βγαίνει έξω και η ανοιχτή παλάμη αναλαμβάνει τα υπόλοιπα.

Ε, λοιπόν, τέρμα το μούτζωμα. Και προσοχή στις βρισιές.

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Ο ισχύων Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με τον Ν. 5209/2025, προβλέπει στο άρθρο 16 ότι οι οδηγοί οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια προς τους πεζούς και τους άλλους οδηγούς. Η παραβίαση κατατάσσεται στις κατηγορίες Ε2-Α και Σ και επισύρει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 ημέρες.

Δεν υπάρχει «τιμοκατάλογος» για κάθε μούντζα

Χρειάζεται όμως μια σημαντική διευκρίνιση. Ο ΚΟΚ δεν γράφει ότι «μία μούντζα ισούται αυτομάτως με 150 ευρώ», ούτε περιλαμβάνει κατάλογο απαγορευμένων χειρονομιών ή λέξεων.

Το περιστατικό αξιολογείται από το αρμόδιο όργανο. Μια ξεκάθαρα επιθετική ή προσβλητική συμπεριφορά απέναντι σε οδηγό ή πεζό μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση της υποχρέωσης ευγενικής συμπεριφοράς, ακόμη και χωρίς να έχει προηγηθεί τροχαίο.

Και εδώ χρειάζεται προσοχή: άλλο ένα νεύμα εκνευρισμού και άλλο να ανοίγεις το παράθυρο, να βρίζεις, να απειλείς και να κάνεις χειρονομίες στον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα σου.

Από τη μούντζα μέχρι το δικαστήριο

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Εάν οι λέξεις ή οι χειρονομίες ξεπεράσουν τα όρια και στοιχειοθετήσουν εξύβριση, τότε μπορεί να μπει στο παιχνίδι και ο Ποινικός Κώδικας. Το άρθρο 361 προβλέπει για την εξύβριση φυλάκιση έως έξι μήνες ή χρηματική ποινή, ενώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι συνέπειες μπορεί να είναι βαρύτερες. Για την ποινική διαδικασία απαιτείται έγκληση του παθόντος.

Αν μάλιστα οι βρισιές συνοδεύονται από συγκεκριμένες απειλές που προκαλούν φόβο ή ανησυχία, τότε η υπόθεση μπορεί να πάρει ακόμη σοβαρότερη τροπή.

Με απλά λόγια: μην κατεβαίνετε από το αυτοκίνητο για να «ζητήσετε τον λόγο», μην κυνηγάτε τον άλλον, μην απειλείτε και κρατήστε τα χέρια στο τιμόνι.

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Και τώρα… πώς θα επιβιώσει ο ελληνικός κινηματογράφος;

Εδώ, πάντως, επιτρέψτε μας να χαμογελάσουμε.

Διότι αν εφαρμόζαμε αναδρομικά τον σημερινό ΚΟΚ στις παλιές ελληνικές ταινίες, ορισμένοι κινηματογραφικοί ήρωες θα χρειάζονταν… δεύτερο μισθό μόνο για τις κλήσεις.

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Η μούντζα, το φάσκελο, η ανοιχτή παλάμη μαζί με το απαραίτητο «άντε από δω», υπήρξαν κομμάτι της λαϊκής ελληνικής έκφρασης και φυσικά πέρασαν στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο.

Άλλωστε, ακόμη και το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής ορίζει τη μούντζα ως υβριστική χειρονομία με προβολή της ανοιχτής παλάμης και συνδέει πιθανώς την ιστορική της καταγωγή με το μουτζούρωμα του προσώπου του διαπομπευόμενου με καπνιά. (greek-language.gr)

Ελληνικότατη λοιπόν ως πολιτισμικό σήμα κατατεθέν, με μακρά ιστορία και μεγάλη κινηματογραφική καριέρα.

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Μόνο που τώρα υπάρχει μία μικρή διαφορά:

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Στην παλιά ελληνική ταινία έπεφτε η μούντζα και γελούσε η πλατεία.

Στον δρόμο του 2026 μπορεί να γελάσει τελευταίος… ο τροχονόμος.