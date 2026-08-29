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Μια ιδιαίτερα χαρμόσυνη είδηση μοιράστηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε με τους διαδικτυακούς του φίλους, ανακοινώνοντας τον αρραβώνα της κόρης του, Σοφίας, με τον σύντροφό της, Μάικλ. Ο 80χρονος ηθοποιός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή της κόρης του.

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες στις οποίες η Σοφία ποζάρει μαζί με τον αγαπημένο της, δείχνοντας στην κάμερα το δαχτυλίδι της πρότασης γάμου. Οι δυο τους εμφανίζονται χαμογελαστοί, ενώ ο ηθοποιός συνόδευσε τις εικόνες με ένα τρυφερό μήνυμα.

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«Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι για τον αρραβώνα της κόρης μας, Σοφίας, με τον Μάικλ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, εκφράζοντας τη χαρά του για την εξέλιξη στη ζωή της κόρης του.

Η ανακοίνωση του αρραβώνα ήρθε μόλις μία ημέρα μετά τα 30ά γενέθλια της Σοφίας Σταλόνε. Με αφορμή την ξεχωριστή ημέρα, οι γονείς της, Σιλβέστερ Σταλόνε και Τζένιφερ Φλάβιν, της έστειλαν δημόσιες ευχές μέσω των social media.

Ο ηθοποιός θέλησε να τιμήσει τα γενέθλια της κόρης του μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Στο φωτογραφικό υλικό περιλαμβάνονταν τόσο στιγμιότυπα από τα παιδικά χρόνια της Σοφίας όσο και πιο πρόσφατες φωτογραφίες της.

Μαζί με τις εικόνες, ο Σιλβέστερ Σταλόνε έγραψε μια ιδιαίτερα συγκινητική αφιέρωση, στην οποία εξέφρασε την αγάπη και την υπερηφάνεια που νιώθει για την κόρη του.

«Τριάντα χρόνια που μας κάνεις περήφανους. Χρόνια πολλά στην υπέροχη κόρη μου, Σοφία! Σε αγαπάμε πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά.