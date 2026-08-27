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Οι δύο άνδρες συνδέονταν με μακρόχρονη φιλία και συνεργασία που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Ο Φοίβος εξήρε τον χαρακτήρα του εκλιπόντος καλλιτέχνη, κάνοντας αναφορά στην κοινή τους πορεία και στα τραγούδια που δημιούργησαν μαζί.

Η επαγγελματική τους σχέση είχε ανανεωθεί το 2012, όταν ο Δημήτρης Κόκοτας συμμετείχε στη συναυλία για τα είκοσι χρόνια καριέρας του συνθέτη.

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Δύο μέρες μετά την απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα, ο συνθέτης που του χάρισε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του, ο Φοίβος, έκανε μια ανάρτηση για τον παλιό του φίλο που έφυγε πρόωρα από τη ζωή στα 57 του χρόνια.

«Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να αποχαιρετήσεις έναν άνθρωπο, που σημάδεψε με τόσο ξεχωριστό τρόπο την ζωή σου» έγραψε ο Φοίβος.

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«Με τον Δημήτρη γνωριστήκαμε γύρω εκεί στο 1992. Ήμασταν και οι δύο στην αρχή της διαδρομής μας και, χωρίς να το ξέρουμε τότε, ξεκινούσαμε μαζί ένα από τα πιο όμορφα κεφάλαια της ζωής μας. Ατελείωτες ώρες στην Κηφισιά όπου μέναμε, με βόλτες, συζητήσεις, γέλια, στούντιο, μουσική… αμέτρητες φορές στο “Καράβι” στον Σχοινιά, του φίλου μας του Μπάμπη. Δυο παιδιά που ονειρεύονταν, πάλευαν και πίστευαν πως όλα ήταν μπροστά τους.

Ο Φοίβος και ο Δημήτρης Κόκοτας έκαναν πολύ στενή παρέα τη δεκαετία του ’90

Ο Δημήτρης δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος τραγουδιστής. Ήταν ένας άνθρωπος καθαρός, γενναιόδωρος, αυθεντικός, με σπάνια καλοσύνη και μια αρχοντιά, που δεν είχε ανάγκη να αποδειχθεί. Και πάνω απ’ όλα, ήταν φίλος. Από εκείνους τους φίλους που η ζωή μπορεί να σε απομακρύνει για λίγο, αλλά δεν καταφέρνει ποτέ να σβήσει.

Μαζί κάναμε τραγούδια που αγαπήθηκαν και έμειναν στον χρόνο. Όμως σήμερα, μπροστά στην απώλειά του, όλα αυτά μοιάζουν μικρά μπροστά σε όσα μοιραστήκαμε ως άνθρωποι.

Δημήτρη, σε αποχαιρετώ με ευγνωμοσύνη και βαθιά συγκίνηση. Θα κρατήσω για πάντα μέσα μου τον άνθρωπο που γνώρισα τότε, εκείνον τον νέο που είχε όνειρα, καθαρή καρδιά και μια υπέροχη ψυχή.

Κάποιοι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή, αλλά δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά από τη δική μας.

Καλό σου ταξίδι, φίλε μου. Σ’ ευχαριστώ για όλα.

Φοίβος»

Ο Δημήτρης Κόκοτας και ο Φοίβος είχαν ήδη αποκαταστήσει τις σχέσεις τους το 2012 με τον πρώτο να αποδέχεται την πρόσκληση να τραγουδήσει στη μεγάλη συναυλία για τα 20 χρόνια της καριέρας του δεύτερου στο ΟΑΚΑ.