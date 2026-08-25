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Πέθανε στο νοσοκομείο Γεννηματάς όπου νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024 ο γνωστός τραγουδιστής, Δημήτρης Κόκοτας, γιος του επίσης αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 28 Μαρτίου 2024, υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια δοκιμών για το τηλεοπτικό σόου «J2US».

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Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλευόταν μέχρι και σήμερα, έχοντας συμπληρώσει σχεδόν δύο χρόνια νοσηλείας.

Το ιατρικό ανακοινωθέν του Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

«Σήμερα στις 25/08/2026 και ώρα 15:30μμ στο Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», απεβίωσε ο Δημήτρης Κόκοτας μετά από μακροχρόνια μάχη στη Μ.Ε.Θ του νοσοκομείου.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».