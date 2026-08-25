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Η ίδια αποκάλυψε ότι ο γονότυπός της παρουσιάζει κάποιο βαθμό κινδύνου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών από νεαρή ηλικία.

Παράλληλα, η ηθοποιός αναφέρθηκε με συγκίνηση στη μάχη του πατέρα της, Μπρους Γουίλις, με τη μετωποκροταφική άνοια και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικογένειά τους.

Η διάγνωση του ηθοποιού οδήγησε στην αποχώρησή του από την υποκριτική, ενώ η σύζυγός του, Έμα Χέμινγκ, καταγράφει τις δυσκολίες της φροντίδας ασθενών με νευροεκφυλιστικά νοσήματα.

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Τρία χρόνια μετά την διάγνωση του Μπρους Γουίλις με μετωποκροταφική άνοια, η μεγαλύτερη κόρη του Ρούμερ, αποφάσισε να υποβληθεί σε γενετικό τεστ για τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ, ενώ μίλησε ανοιχτά για τη μάχη του πατέρα της με τη νόσο..

Η 38χρονη ηθοποιός, είναι η μεγαλύτερη από τις τρεις κόρες που απέκτησε ο Μπρους Γουίλις με την πρώην σύζυγό του Ντέμι Μουρ, η οποία είναι σήμερα 63 ετών. Το πρώην ζευγάρι έχει ακόμη δύο κόρες, τη Σκάουτ, 35 ετών, και την Ταλούλα, 32 ετών, η οποία παντρεύτηκε στις 8 Αυγούστου 2026 τον μουσικό Justin Acee σε τελετή στο Αϊντάχο.

31-10-2011 Rumer Willis daughter of Bruce Willis and Demi Moore Rumer Willis

Παρά την ανησυχία που μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια εξέταση, η ίδια υποστήριξε ότι «η πληροφορία είναι δύναμη».

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Κατά την άποψή της, η γνώση πιθανών παραγόντων κινδύνου μπορεί να βοηθήσει κάποιον να στρέψει νωρίτερα την προσοχή του σε ζητήματα όπως η καρδιαγγειακή υγεία και γενικότερα σε συνήθειες που σχετίζονται με την ευεξία.

Η ίδια χαρακτήρισε τα αποτελέσματα σχετικά συνηθισμένα, αναφέροντας ότι υπάρχει κάποιος βαθμός κινδύνου, χωρίς να τον θεωρεί ιδιαίτερα υψηλό.

Η Ρούμερ έχει αποκαλύψει ότι ο γονότυπός της είναι APOE 3/4. Η παρουσία ενός αντιγράφου APOE ε4 συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ, χωρίς όμως να σημαίνει ότι κάποιος θα αναπτύξει απαραίτητα τη νόσο.

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Στο ίδιο βίντεο, η Ρούμερ μίλησε με συγκίνηση για τον Μπρους Γουίλις και για το πώς βιώνει τις αλλαγές που έχει προκαλέσει η ασθένειά του.

«Μου λείπει πραγματικά ο μπαμπάς μου. Μου λείπει μια διαφορετική εκδοχή αυτού που ήταν», ανέφερε.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι υπάρχουν ημέρες που είναι ιδιαίτερα δύσκολες, ωστόσο προσπαθεί να επικεντρώνεται στο παρόν και στη σχέση που μπορεί να έχει σήμερα με τον πατέρα της.

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Όπως εξήγησε, για εκείνη δύναμη σημαίνει να μπορεί να διαχειρίζεται ταυτόχρονα τη νοσταλγία για τον άνθρωπο που θυμάται και την αποδοχή της σημερινής πραγματικότητας.

«Την υγεία τη θεωρούμε δεδομένη μέχρι να τη χάσουμε»

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Όπως είπε στο «People», οι άνθρωποι συχνά θεωρούν την υγεία τους δεδομένη έως ότου έρθει η στιγμή που δεν την έχουν.

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Κατά την ίδια, ακόμη και μικρές κινήσεις σε νεότερη ηλικία μπορούν να αποτελέσουν έναν τρόπο πιο ενεργής φροντίδας του εαυτού μας καθώς μεγαλώνουμε.

Η ίδια είναι μητέρα της τρίχρονης Λουέττα, την οποία απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας, και έχει δηλώσει ότι ένας από τους βασικούς λόγους που φροντίζει την υγεία της είναι η επιθυμία της να βρίσκεται δίπλα στην κόρη της για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια.

Η οικογένεια του Μπρους Γουίλις ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2022 ότι ο ηθοποιός αποχωρούσε από την υποκριτική μετά τη διάγνωσή του με αφασία, μια διαταραχή που επηρεάζει την επικοινωνία.

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Τον Φεβρουάριο του 2023, η οικογένεια προχώρησε σε νέα ανακοίνωση, εξηγώντας ότι η κατάσταση του ηθοποιού είχε εξελιχθεί και ότι είχε πλέον δοθεί πιο συγκεκριμένη διάγνωση: μετωποκροταφική άνοια, γνωστή ως FTD.

Η μετωποκροταφική άνοια είναι μια ομάδα νευροεκφυλιστικών διαταραχών που επηρεάζουν κυρίως τους μετωπιαίους και κροταφικούς λοβούς του εγκεφάλου και μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στη γλώσσα, στη συμπεριφορά και στην προσωπικότητα.

Τον Μάρτιο, με αφορμή τα 71α γενέθλια του Μπρους Γουίλις, η Ντέμι Μουρ μοιράστηκε φωτογραφίες στις οποίες ο ηθοποιός εμφανιζόταν σε τρυφερές στιγμές με την εγγονή του Λουέττα.

Ο Μπρους Γουίλις είναι παντρεμένος με την 50χρονη Έμα Χέμινγκ, με την οποία έχει αποκτήσει δύο κόρες, τη 14χρονη Μαμπέλ και τη 12χρονη Έβελιν.

Η Χέμινγκ έχει μιλήσει δημόσια για τις αλλαγές που έφερε στην οικογένεια η διάγνωση του συζύγου της και για τη μετάβαση από τον ρόλο της συζύγου σε εκείνον της φροντίστριας.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 κυκλοφόρησε το βιβλίο της «The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path», στο οποίο περιγράφει τη δική της εμπειρία και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι φροντίζουν έναν άνθρωπο με νευροεκφυλιστική νόσο.