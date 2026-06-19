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Η Έμμα Χέμινγκ γιόρτασε τα 50ά γενέθλιά της και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στους θαυμαστές του Μπρους Γουίλις να τον δουν σε σπάνιο στιγμιότυπο έπειτα από αρκετό καιρό.

Το μοντέλο δημοσίευσε την Πέμπτη ένα παλαιότερο, χιουμοριστικό βίντεο, στο οποίο ο Μπρους Γουίλις τραγουδά το «Happy Birthday» έχοντας προηγουμένως εισπνεύσει ήλιο από μπαλόνι, χαρίζοντας μια ανάλαφρη οικογενειακή στιγμή.

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«Σήμερα γίνομαι 50 ετών. Και πρέπει να πω ότι είμαι έτοιμη να υποδεχθώ αυτή τη νέα δεκαετία και όλα όσα έχει να μου προσφέρει» έγραψε η Έμμα Χέμινγκ. «Η δεκαετία των 40 ήταν δύσκολη, όμως είμαι περήφανη για το πόσο έχω εξελιχθεί ως σύζυγος, μητέρα, φροντιστής και υπέρμαχος της ενημέρωσης και της στήριξης. Είμαι επίσης περήφανη για το έργο που κάνουμε μέσω του Emma & Bruce Willis Fund και για όσα μας επιφυλάσσει το μέλλον».

Παράλληλα, ανάρτησε μια τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγό της, στην οποία και οι δύο φορούν γιορτινά καπέλα. Η εικόνα προσφέρει μια σπάνια ματιά στην καθημερινότητά τους, με την Χέμινγκ να συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό του ηθοποιού μετά τη διάγνωση με μετωποκροταφική άνοια το 2023.

Emma Heming Willis/ Instagram