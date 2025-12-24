Reuters/ Ο Τζέιμς Κάμερον με την σύζυγο του στην πρεμιέρα της καινούργιας ταινίας «Avatar»

Ο Τζέιμς Κάμερον εμφανίστηκε στην εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερτ και όταν ρωτήθηκε από τον παρουσιαστή ποια είναι η αγαπημένη του ταινία δράσης, εκείνος απάντησε χωρίς να χρειαστεί να το σκεφτεί πολύ: Το «Die Hard» με τον Μπρους Γουίλις στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

«Εννοείς πέρα από τις δικές μου;», αναρωτήθηκε ο σκηνοθέτης. «Όχι, ξέρω την απάντηση σε αυτό. Είναι το ”Die Hard”. Σωστά; ”Die Hard”. Έχει το καλύτερο one-liner (έυστοχη και δυνατή ατάκα), τον καλύτερο θάνατο κακού και είναι η καλύτερη Χριστουγεννιάτικη ταινία», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα του World of Reel, o Κάμερον θεωρείται ένας από τους πιο σπουδαίους δημιουργούς ταινιών δράσης, αν λάβει κανείς υπ’ όψιν μόνο τις ταινίες Avatar ή τον «Εξολοθρευτή».

Στην πραγματικότητα, το «Die Hard» έθεσε τα θεμέλια για την τέλεια σύγχρονη ταινία δράσης. Δημιούργησε ένα ολόκληρο υποείδος, ενέπνευσε δεκάδες παρόμοιες ταινίες της δεκαετίας του 90′ και συνεχίζει να ασκεί καθοριστική επιρροή και στις σημερινές κυκλοφορίες του είδους. Παρ’ όλα αυτά, καμία δεν κατάφερε να φτάσει την ένταση και την καθαρή κινηματογραφική απόλαυση του πρωτότυπου έργου του Τζον ΜακΤίρναν.

Το «Die Hard» («Πολύ σκληρός για να πεθάνει») δεν αποτελεί απλώς μια εμβληματική ταινία δράσης αλλά πολύ περισσότερο, είναι και ο ρόλος που καθιέρωσε τον Μπρους Γουίλις ως έναν από τους πιο αγαπητούς «ήρωες δράσης» του Χόλιγουντ.

Σήμερα, ο ηθοποιός έχει αποσυρθεί από την υποκριτική, καθώς έχει διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια, μια ασθένεια που επηρεάζει την ομιλία και τη συμπεριφορά. Η οικογένειά του έχει μιλήσει ανοιχτά για την κατάστασή του, ευχαριστώντας το κοινό για τη στήριξη και την αγάπη.

Με πληροφορίες από World of Reel