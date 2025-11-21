Η Ράμερ Γουίλις έκανε νέες αποκαλύψεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας του πατέρα της, Μπρους Γουίλις, λέγοντας πως υπάρχουν φορές που δεν την αναγνωρίζει όταν τον επισκέπτεται.

Η 37χρονη ηθοποιός ενημέρωσε τους θαυμαστές της για την πορεία της υγείας του 70χρονου σταρ μέσα από Instagram Stories της την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι ο Μπρους Γουίλις εγκατέλειψε την υποκριτική το 2022 λόγω της επιδείνωσης της κατάστασής του και πλέον ζει σε μια ξεχωριστή κατοικία μακριά από την οικογένειά του, έχοντας δίπλα του μια ομάδα φροντιστών όλο το 24ωρο.

Μέσα στην ανάρτησή της, η Ράμερ αποκάλυψε ότι, παρότι ο πατέρας της δεν την αναγνωρίζει κάθε φορά, εκείνη αισθάνεται πως ο ίδιος εξακολουθεί να νιώθει την αγάπη της και ότι μέσα του υπάρχει ακόμη «μια σπίθα».

rummerwillis/instagram

«Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη που όταν τον επισκέπτομαι και τον αγκαλιάζω, είτε ξέρει ποια είμαι είτε όχι, αντιλαμβάνεται την αγάπη που του δίνω και εγώ τη δική του. Βλέπω ακόμα μια σπίθα από αυτόν. Αυτό μου προσφέρει μεγάλη παρηγοριά», ανέφερε η ηθοποιός.

Στη συνέχεια, είπε πως μαζί της στις επισκέψεις πηγαίνει και η 23 μηνών κόρη της, η Λουέτα. «Είμαι πραγματικά ευγνώμων που μπορώ να πηγαίνω εκεί με τη Λουέτα, να περνάμε χρόνο μαζί του και να νιώθουμε την αγάπη του».

Όταν ένας θαυμαστής τη ρώτησε άμεσα για την κατάσταση της υγείας του πατέρα της, η Ράμερ απάντησε: «Όλοι μου κάνουν αυτή την ερώτηση και είναι δύσκολο να δώσω μια ακριβή απάντηση, γιατί η αλήθεια είναι πως κανείς με FTD (μετωποκροταφική άνοια) δεν είναι πραγματικά καλά».

Πρόσθεσε: «Εκείνος είναι όσο ”εντάξει” μπορεί να είναι κάποιος που ζει με μετωποκροταφική άνοια».

Τέλος, εξήγησε ότι δεν μπορεί να περιγράψει την κατάστασή του με όρους όπως «είναι υπέροχα», γιατί τέτοιου είδους κριτήρια δεν έχουν πλέον το ίδιο νόημα για εκείνη.

Με πληροφορίες από Daily Mail



