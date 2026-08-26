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Την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από μια δύσκολη και γενναία μάχη για την υγεία του.

Ο Δημήτρης Κόκοτας νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024 στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», μετά από έμφραγμα, δίνοντας για περισσότερο από δύο χρόνια μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

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Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα. Στη συνέχεια, η σορός του θα μεταφερθεί στο Γ΄ Νεκροταφείο, όπου και θα πραγματοποιηθεί η ταφή.

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας είχε ανακοινώσει ότι θα αναλάβει τα έξοδα της κηδείας του αγαπημένου τραγουδιστή.

Ο Δημήτρης Κόκοτας είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος Αγίας Βαρβάρας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 και είχε υπηρετήσει στη θέση του «με συνέπεια και αφοσίωση» έως τις 28 Μαρτίου 2024, όταν αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας και έκτοτε παρέμενε νοσηλευόμενος.