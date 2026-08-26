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Η δημοτική αρχή θα καλύψει τα έξοδα της κηδείας και θα αναρτήσει τη σημαία μεσίστια μέχρι την ημέρα της ταφής του.

Ο δήμος καθιερώνει ετήσια υποτροφία στο Ωδείο και ονομάζει την αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου Μήτρος Σουλιμιώτης προς τιμήν του εκλιπόντος.

Οι προγραμματισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου αναβάλλονται και θα πραγματοποιηθούν μετά το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα.

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Με μια σειρά αποφάσεων που έχουν έντονο συμβολικό χαρακτήρα, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας τιμά τη μνήμη του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος είχε υπηρετήσει την πόλη και ως δημοτικός σύμβουλος. Ο δημοφιλής τραγουδιστής, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, είχε εκλεγεί στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, συμμετέχοντας στα κοινά μέχρι η κατάσταση της υγείας του να μην του το επιτρέψει.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως στις 25 Αυγούστου και ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα για τον εκλιπόντα. Μεταξύ των αποφάσεων είναι η κάλυψη των εξόδων της κηδείας του από τον δήμο, ενώ η δημοτική σημαία θα κυματίζει μεσίστια μέχρι την ημέρα της ταφής.

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Παράλληλα, ο δήμος θα καθιερώσει ετήσια υποτροφία του Ωδείου στο όνομά του και θα δώσει το όνομά του στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ωδείου, στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης».

Τέλος, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου μετατίθενται για μετά το 40ήμερο μνημόσυνο.

Πηγή: EUROKINISSI

Το ψήφισμα του Σημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμόν 74 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας αποφάσισε ομόφωνα:

1. Την τήρηση ενός λεπτού σιγής.

2. Η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα να πραγματοποιηθεί με δαπάνη του δήμου, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

3. Η σημαία του δήμου να κυματίζει μεσίστια μέχρι την ημέρα της ταφής του.

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4. Το Δημοτικό Συμβούλιο, με επικεφαλής τον πρόεδρό του και τον δήμαρχο, να παραστεί σύσσωμο στην εξόδιο ακολουθία.

5. Την κατάθεση στεφανιού.

6. Την καθιέρωση μίας από τις ετήσιες υποτροφίες του Ωδείου του δήμου στο όνομα του Δημήτρη Κόκοτα.

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7. Την ονοματοδοσία της αίθουσας εκδηλώσεων του Ωδείου, στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης», στη μνήμη του.

8. Την αναβολή των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Σεπτεμβρίου για ευθετότερο χρόνο, οπωσδήποτε μετά το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνό του.

9. Το ψήφισμα να επιδοθεί στην οικογένειά του, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου και να δημοσιευθεί στον Τύπο.

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Η απόφαση υπογράφεται από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλειο Βόσσο και έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια».