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Η εταιρεία Visa επιβεβαίωσε την επιτυχή ολοκλήρωση δοκιμαστικής διεθνούς συναλλαγής, στοχεύοντας στην ενίσχυση των ψηφιακών πληρωμών και τη διευκόλυνση των ξένων επισκεπτών.

Η κίνηση αυτή συμπίπτει με την αφαίρεση της Συρίας από τη λίστα των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, έπειτα από δεκαετίες οικονομικών κυρώσεων.

Ο Αχμέντ Αλ Σάρα δήλωσε ότι η χώρα εισέρχεται σε νέα φάση ανοικοδόμησης, επιδιώκοντας να ανακτήσει τον ρόλο της ως διεθνής οικονομικός κόμβος.

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Μια συμβολική αλλά ιδιαίτερα σημαντική κίνηση για τη νέα οικονομική πραγματικότητα της Συρίας έκανε ο πρόεδρος Αχμέντ Αλ Σάρα, πραγματοποιώντας πληρωμή με κάρτα Visa σε εστιατόριο στην Παλιά Δαμασκό. Η συναλλαγή, που καταγράφηκε σε βίντεο, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, παρουσία του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Συρίας, Σαφουάτ Ρασλάν.

Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά από χρόνια διεθνών κυρώσεων που είχαν περιορίσει σημαντικά την πρόσβαση της χώρας στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μία ημέρα αργότερα, η Visa ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς δοκιμαστική διεθνή συναλλαγή με κάρτα στη Συρία, χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό βήμα για τη δυνατότητα χρήσης των καρτών της από ξένους επισκέπτες στη χώρα.

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Η εξέλιξη θεωρείται ενδεικτική της προσπάθειας της Δαμασκού να αποκαταστήσει σταδιακά τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές της συνδέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο.

أن نشهد هذه اللحظة مع فخامة السيد الرئيس أحمد الشرع @AH_AlSharaa وأن تتم أول عملية دفع باستخدام ببطاقة فيزا @Visa في قلب دمشق في اليوم التالي لرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هو بالنسبة لي شعور يصعب اختصاره بالكلمات

بداية جديدة نحمل فيها الكثير من الأمل و المسؤولية pic.twitter.com/xbH7Kge9Re August 26, 2026

Ένα βήμα προς την επιστροφή στις διεθνείς αγορές

Η Visa πραγματοποίησε τη συναλλαγή σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα της Συρίας, τη Fransabank και την Paymera, με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών πληρωμών και τη σταδιακή επανασύνδεση της χώρας με την παγκόσμια ψηφιακή οικονομία.

Κατά την ομιλία του στα εγκαίνια της 63ης Διεθνούς Έκθεσης της Δαμασκού, ο Αχμέντ Αλ Σάρα δήλωσε ότι η Συρία «έχει εισέλθει σε μια νέα φάση ανοικοδόμησης και ανάπτυξης» μετά την άρση των κυρώσεων. Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία η χώρα να ανακτήσει τον ρόλο της ως «γέφυρα μεταξύ των αγορών, εμπορικός διάδρομος και οικονομικός κόμβος που συνδέει την Ανατολή με τη Δύση».

Οι εξελίξεις σημειώνονται καθώς η Συρία επιχειρεί να αφήσει πίσω της μια μακρά περίοδο οικονομικής απομόνωσης. Τη Δευτέρα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την αφαίρεσή της από τη λίστα των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, όπου βρισκόταν από το 1979, εφαρμόζοντας τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης Τραμπ για χαλάρωση των κυρώσεων.