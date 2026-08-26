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Η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος συμφωνίας με την κυβέρνηση του προέδρου Αχμέτ αλ-Σαράα, η οποία προβλέπει την πλήρη κατάργηση των αυτόνομων κουρδικών δομών.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την αναγνώριση των κουρδικών πολιτιστικών, πολιτικών και εκπαιδευτικών δικαιωμάτων εντός του νέου κρατικού μηχανισμού της Συρίας.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, που ιδρύθηκαν το 2015, έπαψαν να λειτουργούν ως ανεξάρτητη δύναμη, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της χώρας σε μια νέα φάση ειρήνης και ανοικοδόμησης.

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Ο ηγέτης των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) υπό κουρδική ηγεσία, οι οποίες ηγήθηκαν του αγώνα κατά του ISIL (ISIS) στη Συρία, ανακοίνωσε τη διάλυση της ένοπλης οργάνωσης στο πλαίσιο ενός σχεδίου ενσωμάτωσης που συμφωνήθηκε με την κυβέρνηση του Προέδρου Αχμέτ αλ-Σαράα.

Μιλώντας την Τρίτη στο προεδρικό μέγαρο της Δαμασκού, ο Μαζλούμ Αμπντί δήλωσε ότι οι SDF έχουν ολοκληρώσει τη συγχώνευσή τους με τον συριακό στρατό και θα παύσουν να λειτουργούν ως ανεξάρτητη δύναμη.

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Η oργάνωση υπό κουρδική ηγεσία έλεγχε κάποτε μια de facto αυτόνομη ζώνη στη βορειοανατολική Συρία, αλλά έχασε το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της λόγω μιας κυβερνητικής επίθεσης τον Ιανουάριο. Στη συνέχεια υπέγραψε τη συμφωνία συγχώνευσης, η οποία περιελάμβανε επίσης την αναγνώριση των κουρδικών πολιτιστικών, πολιτικών και εκπαιδευτικών δικαιωμάτων στη Συρία.

«Σήμερα, βρισκόμαστε σε μια ιστορική στιγμή, κατά την οποία γυρίζουμε μια σημαντική σελίδα στην ιστορία της Συρίας και αρχίζουμε να ανοίγουμε μια νέα σελίδα με τίτλο ειρήνη, σταθερότητα και ανοικοδόμηση», δήλωσε ο Αμπντί στην ομιλία του.

«Θέλουμε αυτή η μέρα να αποτελέσει την αρχή μιας πραγματικής μετάβασης από τα πεδία των μαχών στα πεδία της ανοικοδόμησης, και από την εποχή των όπλων στην εποχή της ειρήνης», πρόσθεσε.

Just in: SDF commander Mazloum Abdi has announced the formal dissolution of the SDF and the end of its mission as an independent force following its integration into the Syrian army.



Abdi is reportedly set to become a presidential adviser for Kurdish affairs and will be based in… pic.twitter.com/2koq9GG2UP — Kurdistan Watch (@KurdistanWatch) August 25, 2026

Οι SDF «ανέλαβαν βαριά ευθύνη κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία της Συρίας», ανέφερε. Ωστόσο, οι συνθήκες έχουν πλέον αλλάξει, καθώς η χώρα εισέρχεται σε μια νέα φάση ειρήνης.

Ως εκ τούτου, «ανακοινώνουμε το τέλος της αποστολής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και ⁠ανακοινώνουμε με πλήρη ευθύνη τη διάλυσή τους ως ανεξάρτητης στρατιωτικής δύναμης».

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Προχώρησε στην ανακοίνωση αυτή στο προεδρικό παλάτι στη Δαμασκό, έπειτα από συνάντησή του με τον ισλαμιστή πρόεδρο –τον άλλοτε ηγέτη του συριακού βραχίονα της Αλ Κάιντα, που όμως στην πορεία των ετών διαβεβαίωσε πως έκοψε κάθε σχέση μαζί της–, με παρόντες άλλους σύρους κούρδους στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες.

Η de facto συριακή κυβέρνηση και οι Κούρδοι διαπραγματεύονταν για μήνες την εφαρμογή συμφωνίας που υπογράφτηκε τον Ιανουάριο και προέβλεπε πλήρη ενσωμάτωση των κουρδικών θεσμών στον νέο κρατικό μηχανισμό.

Αφότου κατέλαβε την εξουσία το 2024, ο νέος de facto πρόεδρος, που ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Άσαντ, τονίζει πως έχει σκοπό να «ενώσει» ξανά τη χώρα που κατατεμάχισε ο μακρόχρονος εμφύλιος πόλεμος και να διαλύσει όλες τις ένοπλες οργανώσεις.

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Εν μέσω του χάους του εμφυλίου πολέμου (2011-2024), οι Κούρδοι κατέλαβαν τον έλεγχο εκτενών τομέων της βόρειας και της βορειοανατολικής Συρίας κι εγκαθίδρυσαν αυτόνομες αρχές.

Σύμφωνα με τη συριακή επίσημη τηλεόραση, η ανακοίνωση του κ. Άμπντι προβλέπει επίσης τη διάλυση της αυτόνομης διοίκησης και όλων των στρατιωτικών και πολιτικών δομών που αναφέρονταν σε αυτήν, την πλήρη ενσωμάτωσή τους στον συριακό κρατικό μηχανισμό.

Ο κ. Άμπντι θύμισε πως η διάλυση της οργάνωσης ακολουθεί «τη συμφωνία που κλείστηκε με τον πρόεδρο Σάρα και την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσής των δυνάμεών μας (…) στον συριακό στρατό».

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«Απόλυτα ιστορική» χαρακτήρισε την εξέλιξη ο αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Συρία, ο Τομ Μπαράκ, βλέποντας «αληθινή ενσωμάτωση» που «ενισχύει την εθνική κυριαρχία» της χώρας.

Η εξέλιξη ακολουθεί την ανακοίνωση των ΗΠΑ την προηγουμένη ότι αφαιρούν τη Συρία από τη μαύρη λίστα των κρατών που κατηγορούν για υποστήριξη της «τρομοκρατίας», κίνηση-κλειδί για την ανοικοδόμηση και την ανάκαμψη της οικονομίας της.

Οι SDF, που ιδρύθηκαν το 2015, με πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον, αποτελούσαν τον στρατιωτικό βραχίονα της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης στη Συρία και διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στην συντριβή του ΙΚ, με υποστήριξη του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ.

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Στο απόγειό τους, μετρούσαν κατά ορισμένες εκτιμήσεις μέχρι και 100.000 μαχητές, κυρίως Κούρδους και Άραβες, ενώ έλεγχαν πελώριους τομείς στο βόρειο και στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, περιοχές πλούσιες σε πετρέλαιο.

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«Από την ίδρυση των SDF, οι μαχητές μας ανέλαβαν μεγάλη ευθύνη σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους» στην ιστορία της Συρίας, είπε ο επικεφαλής τους.

«Απελευθέρωσαν πολλές πόλεις και κοινότητες, πρώτα από το μπααθικό καθεστώς, έπειτα από την τρομοκρατία του Ντάες», πρόσθεσε, αναφερόμενος κατά σειρά στην κυβέρνηση του ανατραπέντος προέδρου Άσαντ, του κληρονόμου του κόμματος Μπάαθ στη Συρία, και στο ΙΚ, χρησιμοποιώντας όρο στα αραβικά για την τζιχαντιστική οργάνωση.

Η διάλυση των SDF, που για καιρό χαρακτηρίζονταν η καλύτερα εκπαιδευμένη κι οργανωμένη παράταξη πιθανόν σε όλη τη χώρα, σηματοδοτεί, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, τέλος εποχής για τους Κούρδους στη χώρα.

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Η μειονότητα ονειρευόταν για δεκαετίες και διεκδικούσε πλέον με τα όπλα αφού ξέσπασε ο εμφύλιος μεγαλύτερη αυτονομία, ως την πτώση του πρώην προέδρου Άσαντ — εξέλιξη που οδήγησε την Ουάσιγκτον να αλλάξει στάση, να ταχθεί υπέρ των νέων de facto αρχών στη Δαμασκό, που διάκεινται ευνοϊκά έναντι των ΗΠΑ.

Υπολείμματα του ΙΚ, παρότι η τζιχαντιστική οργάνωση ηττήθηκε το 2019 στη Συρία, όταν το «χαλιφάτο» της κατέρρευσε κι απώλεσε τα εδάφη που κατείχε, παραμένουν ενεργά στη χώρα.

«Οι περιστάσεις άλλαξαν σήμερα κι η χώρα έχει μπει σε νέα φάση», είπε ο κ. Άμπντι, μιλώντας για «ειρήνη» και «συμμετοχή».

Ωστόσο επισήμανε πως «το δικαίωμα στην εκπαίδευση στην κουρδική γλώσσα είναι ανάμεσα στα πιο σημαντικά δικαιώματα που διεκδικεί ο κουρδικός λαός εδώ και δεκαετίες» και υπενθύμισε πως ο de facto πρόεδρος Σάρα έχει εκφράσει επανειλημμένα τη δέσμευσή του στην υπεράσπισή του.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι Κούρδοι υπολογίζεται πως αριθμούν 2 εκατομμύρια στη Συρία, όπου το σύνολο του πληθυσμού ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια κατοίκους.

Ο σύρος de facto πρόεδρος υπέγραψε τον Ιανουάριο εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο αναγνώρισε δικαιώματα στους Κούρδους και την κουρδική ως εθνική γλώσσα, για πρώτη φορά από την ανεξαρτησία της Συρίας το 1946.